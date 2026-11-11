Apple'ın 28 Yıllık Destek Forumu Kapanıyor: Yılların Çözümlerine Ne Olacak?

Apple, kullanıcıların birbirine yardım ettiği Apple Support Community platformunu 20 Kasım’da kapatıyor.

Apple cihazlarıyla ilgili bir soruna çözüm arayan milyonlarca kişinin yolu Apple Support Community’den geçti. 1998’de kurulan forumda kullanıcılar sorularını paylaşıyor, bildiklerini anlatıyor, kimi zaman da aradıkları yanıtı yıllar önce açılmış bir başlıkta buluyordu. 28 yıllık platform, Apple’ın aldığı ani kararla 20 Kasım 2026’da kalıcı olarak kapanacak.

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Kararın ardından forum “yalnızca okunabilir” hâle getirildi. Mevcut başlıklara bakılabiliyor ancak artık yeni bir soru sormak veya tartışmalara katılmak mümkün değil. Apple, kapanış için net bir gerekçe açıklamadı. Kararın, şirketin stratejisi ve müşteri ihtiyaçları üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığı belirtiliyor.

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Eski çözümlere 20 Kasım’a kadar erişilebilecek

Apple’ın forum ana sayfasında yayımladığı mesaja göre mevcut tartışmalar ve çözümler, 20 Kasım’a kadar okunabilecek. Daha önce işinize yarayan bir anlatım ya da yeniden ihtiyaç duyabileceğiniz bir çözüm varsa kaydetmek için fazla zaman kalmadı.

Sonrasında ne olacağı ise belirsiz. Eski başlıkların, topluluk puanlarının ve üyelerin abonelik listelerinin 20 Kasım’dan sonra çevrimiçi kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi.

Forumun yerini hangi destek kanalları alacak?

Apple, duyurusunda topluluk üyelerine bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederken yardım arayan kullanıcıları resmî Apple Destek sitesine yönlendirdi.

Şirket, bundan sonra destek sürecini daha merkezî kanallar üzerinden yürütmeyi planlıyor. iPhone’lardaki Apple Destek uygulaması üzerinden sohbet, onarım başlatma ve destek asistanı gibi seçenekler bu süreçte öne çıkacak.