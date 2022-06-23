Facebook Pay'in ismi Meta Pay olarak değişti. Bu değişiklik, Facebook Pay'in mevcut özelliklerine Metaverse teknolojilerini dahil etti. Meta Pay ile ilgili açıklamalar, bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapıldı.

Mark Zuckerberg, orijinal Facebook hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uzun zamandır Metaverse teknolojilerine odaklanan Zuckerberg, "Facebook Pay" olarak isimlendirilen ödeme yönteminin artık "Meta Pay" olarak anılacağını söyledi. Zuckerberg'e göre Meta Pay, Metaverse teknolojilerini de destekleyen bir cüzdan haline gelmiş durumda. Bu hamle, Meta ile kripto para dünyasının iç içe geçeceğinin yeni bir göstergesi.

Zuckerberg, Meta Pay'i tam olarak şöyle tanımlıyor: Metaverse için geliştirilmiş dijital cüzdan. Aslına bakacak olursak bu tanımlama, Meta Pay'i anlamamız için yeterli. Kullanıcılar, Meta Pay aracılığıyla dijital dünya için oluşturdukları tüm içerikleri satabilecek, ödemelerini alabilecek ve sergileyebilecek. Mark Zuckerberg, müziklerden tutun da sanal etkinliklere kadar her şeyde Meta Pay'in kullanılabileceğini ifade ediyor.

Meta Pay, kripto para ile NFT cüzdanları gibi çalışacak

Meta Pay, aslında bugün piyasaya sürülmüş olan NFT ve kripto para cüzdanlarının aynısı. Henüz net olmasa da ilerleyen dönemler, Meta Pay'in çeşitli kripto para birimlerine destek verdiği ortaya koyacak. Böylelikle kullanıcılar için hiç de fena olmayan bir deneyim sunulacak. Ancak tüm bunlar olurken Facebook Pay'in ödeme aracı olma özellikleri korunacak. Yani gerçek para birimleri, Meta Pay'in bir parçası olacak.

Mark Zuckerberg'in Facebook'taki paylaşımı şöyle:

Bugün Facebook Pay'i Meta Pay olarak değiştirmenin ilk adımı atıyoruz. Facebook Pay; Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook Pay'i kullanabileceğiniz başka herhangi bir yerde alışveriş yapmak, para göndermek ve bağış yapmak için aynı şekliyle kalacaktır. Ancak mevcut özelliklerin ötesinde, yeni bir şey üzerinde çalışıyoruz: kimliğinizi, sahip olduklarınızı ve nasıl ödeme yaptığınızı güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlayan metaverse için bir cüzdan. Gelecekte oluşturmak veya satın almak isteyebileceğiniz her türlü dijital ürün olacak; dijital giyim, sanat, video, müzik, deneyimler, sanal etkinlikler ve daha fazlası. Sahiplik, özellikle bu öğelerden bazılarını farklı hizmetlerde yanınıza almak istiyorsanız önemli olacaktır. İdeal olarak, herhangi bir metaverse deneyimine giriş yapabilmelisiniz ve satın aldığınız her şey tam orada olmalıdır. Oraya ulaşmanın uzun bir yolu var, ancak bu tür bir birlikte çalışabilirlik, insanlar için çok daha iyi deneyimler ve içerik oluşturucular için daha büyük fırsatlar sunacak. Yani, dijital ürünlerinizi kolayca kullanabileceğiniz daha fazla yer, onlara daha fazla değer vereceksiniz, bu da içerik oluşturucular için daha büyük bir pazar yaratıyor. Ne kadar kolay işlem yapabiliyorsanız, içerik oluşturucular için de fırsat o kadar büyük olmalıdır. Bunu inşa etmek için sabırsızlanıyoruz.