Spotify, bir süre önce test etmeye başladığı "Hey Spotify" komutu ile uygulamayı çalıştırma özelliğini, bazı kullanıcılar için hizmete sundu. Bu özellik, Spotify'ın telefona dokunmadan dahi çalıştırılabilmesini ve istenen bir şarkının ya da podcastin dinlenebilmesini sağlıyor.

Son yılların en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify, bir süre önce yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Bu özellik, kullanıcıların sesli komut ile uygulamayı aktifleştirebilmesini sağlıyordu. Yakın geçmişte oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilen bu özellik, şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunulmuş durumda. Spotify, bu özellik kapsamında "Hey Spotify" komutu ile telefona dokunmadan açılabiliyor.

Geçtiğimiz saatlerde Spotify'ı açan bazı kullanıcılar, uygulama içi bir bildirimle karşılaştılar. Bu bildirimde Hey Spotify özelliğinin kullanıma hazır olduğunu duyuran geliştiriciler, kullanıcıya özelliğin aktif edilip edilmeyeceğini soruyorlar. Bu özelliğin kullanılabilir olmasına izin veren kullanıcılar, Hey Spotify cümlesi ile çevrimiçi müzik platformu uygulamasını kullanmaya başlayabiliyorlar.

Spotify kullanıcılarına gönderilen bildirim şöyle

Spotify'ın sesle kontrol özelliği dikkat çekici görünüyor olsa da kullanıcılar, Spotify'ın bundan sonra kendilerini dinleyebileceğini düşünüyorlar. Aslında bu çok da yanlış bir düşünce değil. Ancak Spotify geliştiricileri, uygulamanın yalnızca "Hey Spotify" ve sonrasındaki komutları kaydettiğini, sesli veri kullanımına ilişkin gizlilik politikasında açıkça belirtiyorlar.

Bu arada, Spotify'ın yerleşik olarak sunulan sesli kontrol özelliği zaten bulunuyor. Ancak uygulama, bugüne kadar sesli komutlarla aktifleştirilemiyordu. İşte bu özellik, uygulamanın başlamasının da sesli komutlarla yapılmasını sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, telefonlarını ellerine bile almadan Spotify kullanmaya başlayabilirler. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı, şu an için bilinmiyor.

Bu arada, Barış Özcan ile gerçekleştirmiş olduğumuz Spotify Podccast yayınına hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.