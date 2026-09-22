Facebook'ta daha önce beğendiğiniz veya farklı bir ifadeyle tepki verdiğiniz gönderilere Hareketler Dökümü üzerinden yeniden ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde Facebook'ta beğenilen gönderileri görme, eski etkileşimleri filtreleme ve verdiğiniz tepkileri kaldırma adımlarını anlatıyoruz.

Facebook'ta gezinirken her gün onlarca gönderiyle karşılaşabiliyoruz. Bir gönderiyi beğenip birkaç gün sonra tekrar görmek istediğinizde ise paylaşımı yapan kişinin veya sayfanın adını hatırlamıyorsanız gönderiyi yeniden bulmak zorlaşabiliyor.

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Neyse ki Facebook beğenilen gönderileri görme işlemi için akışta geriye doğru ilerlemeniz gerekmiyor. Facebook, hesabınızda yaptığınız pek çok işlemi Hareketler Dökümü içerisinde topluyor. Beğeniler ve diğer ifadeler de buradan görüntülenebildiği için aylar, hatta yıllar önce etkileşim kurduğunuz içeriklere ulaşma şansınız var.

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Facebook'ta beğenilen gönderiler nasıl görülür?

Facebook'ta bir gönderiye bıraktığınız beğeni, kalp veya diğer ifadeler hesabınızdaki etkileşimlerin bir parçası olarak kaydediliyor. Bunları görmek için Hareketler Dökümü bölümüne ulaşmanız gerekiyor. Menü isimleri uygulamanın sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Facebook uygulamasında beğenilen gönderileri görmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Facebook uygulamasını açın.

Sağ üst veya sağ alt bölümdeki Menü simgesine dokunun.

Profilinize girin.

Profilinizdeki üç nokta simgesine dokunun.

Hareketler Dökümü seçeneğini açın.

Etkileşimlerle ilgili bölüme girin.

Beğenmeler ve ifadeler seçeneğini açın.

Daha önce tepki verdiğiniz içerikleri inceleyin.

Hareketler Dökümü'ne Ayarlar ve gizlilik menüsü üzerinden de ulaşabilirsiniz. Facebook arayüzü hesabınıza veya uygulama sürümüne göre farklı görünüyorsa menüde doğrudan Hareketler Dökümü ifadesini arayın.

Buradaki liste yalnızca klasik “Beğen” seçeneğini içermeyebilir. Kalp, kahkaha ve Facebook'un diğer ifade seçenekleriyle tepki verdiğiniz içerikler de aynı bölümde yer alabilir. Dolayısıyla aradığınız gönderiye hangi tepkiyi verdiğinizi hatırlamanız şart değil.

Bilgisayardan Facebook beğenilerine nasıl bakılır?

Beğeni geçmişinizi bilgisayardan da görüntüleyebilirsiniz. Hatta çok sayıda eski etkileşimi inceliyorsanız geniş ekran nedeniyle web sürümü daha rahat bir kullanım sağlayabilir.

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Facebook'un web sürümünü açıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın. Buradan Ayarlar ve gizlilik bölümüne, ardından Hareketler Dökümü ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada etkileşim kategorisini seçerek Beğenmeler ve ifadeler bölümünü bulun.

Bu ekran hesabınızda yaptığınız farklı işlemleri tek yerde topladığı için ilk açıldığında yalnızca beğeniler görünmeyebilir. Yorumlar, gönderiler ve diğer hesap hareketleri için ayrı kategoriler bulunur. Aradığınız bölümün Beğenmeler ve ifadeler olduğundan emin olun.

Listede bir gönderiyi gördüğünüzde paylaşım hâlâ erişilebilir durumdaysa içeriği yeniden açabilirsiniz. Böylece gönderiyi paylaşan hesabın adını hatırlamasanız bile geçmişte verdiğiniz tepki üzerinden içeriğe dönebilirsiniz.

Web ve mobil uygulamadaki menülerin birebir aynı sırada görünmemesi normal. Facebook zaman zaman arayüzünü değiştirdiği için seçeneklerin yeri farklılaşabiliyor. Bu durumda Hareketler Dökümü adını takip etmek, belirli bir simgenin konumuna bağlı kalmaktan daha kolay.

Eski Facebook beğenileri tarihe göre bulunabilir mi?

Facebook'u uzun süredir kullanıyorsanız Beğenmeler ve ifadeler bölümünde çok fazla kayıt görebilirsiniz. Yıllar önce beğendiğiniz bir gönderiyi bulmak için listenin tamamını aşağı doğru kaydırmak pek pratik olmayacaktır. Hareketler Dökümü içerisindeki filtreler tam da böyle durumlarda devreye giriyor.

Facebook, hesap hareketlerini tarih aralığına göre daraltmanıza izin verebilir. Aradığınız gönderinin yaklaşık olarak hangi dönemde paylaşıldığını biliyorsanız ilgili yıl veya tarih aralığını seçerek görüntülenen sonuçların sayısını azaltabilirsiniz.

Mesela 2022 yılında beğendiğiniz bir paylaşımı arıyorsanız yalnızca o dönemdeki hareketlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ardından Beğenmeler ve ifadeler kategorisini kullanarak yorumlar ve diğer hesap etkinlikleri arasında zaman kaybetmeden ilgili etkileşimlere odaklanabilirsiniz.

Aradığınız gönderinin tarihini tam olarak bilmiyorsanız daha geniş bir aralıkla başlayıp sonuçları kademeli olarak daraltabilirsiniz. Paylaşımı yapan kişinin adı veya gönderinin konusu aklınızdaysa listede ilerlerken bu ayrıntılar içeriği tanımanızı kolaylaştırabilir.

Hareketler Dökümü'nün bir gönderi arama motoru gibi çalışmadığını da hesaba katın. İçerikte geçen herhangi bir kelimeyi yazarak yıllar önceki tüm beğenilerinizi taramak yerine kategori ve tarih filtrelerinden yararlanmanız gerekebilir.

Facebook'ta gönderi beğenisi nasıl kaldırılır?

Hareketler Dökümü yalnızca eski beğenilerinizi görüntülemek için kullanılmıyor. Daha önce bıraktığınız bir tepkiyi artık hesabınızda tutmak istemiyorsanız aynı ekran üzerinden etkileşiminizi yönetebilirsiniz.

Beğenmeler ve ifadeler bölümüne girdikten sonra işlem yapmak istediğiniz kaydı bulun. İlgili içeriğin yanındaki seçenekler menüsünü açarak tepkinizi kaldırabilirsiniz. Arayüze göre işlem adı İfadeyi kaldır veya benzer bir şekilde gösterilebilir.

Tepkiyi kaldırdığınızda gönderinin kendisi silinmez. Yalnızca hesabınızın o içeriğe verdiği beğeni veya diğer ifade kaldırılmış olur. Başka kullanıcıların yorumları ve tepkileri bundan etkilenmez.

Birden fazla eski etkileşimi temizlemek istiyorsanız Hareketler Dökümü'ndeki filtreleri kullanarak belirli bir döneme ait kayıtları bulabilirsiniz. Ancak tüm Facebook beğenilerini tek dokunuşla kaldırabileceğiniz bir seçenek her arayüzde bulunmayabilir. İşlem seçenekleri hesap türüne ve Facebook'un kullandığınız sürümüne göre değişebilir.

Bir gönderiyi açıp doğrudan tepki simgesine yeniden dokunarak da verdiğiniz ifadeyi kaldırabilirsiniz. Fakat eski gönderileri bulmaya çalışıyorsanız önce Hareketler Dökümü'ne gitmek çok daha kısa bir yol olacaktır.

Beğenilen bazı Facebook gönderileri neden görünmüyor?

Hareketler Dökümü'nü açmanıza rağmen geçmişte beğendiğinizi hatırladığınız bir gönderiyi bulamayabilirsiniz. Bunun sebebi her zaman Facebook'un beğeniyi kaydetmemiş olması değildir. Aradan geçen sürede gönderinin erişim durumu değişmiş olabilir.

Paylaşımı yapan kişi gönderiyi sildiyse artık içeriği görüntüleyemezsiniz. Hesabın kapanması, gönderinin gizlilik ayarlarının değiştirilmesi veya paylaşımın yalnızca belirli kişilere açık hâle getirilmesi de erişiminizi etkileyebilir.

Gruplardaki paylaşımlarda benzer bir durum yaşanabilir. Daha önce üyesi olduğunuz bir gruptan ayrıldıysanız veya grup gizli hâle geldiyse eski gönderiye verdiğiniz tepki üzerinden içeriği tekrar açamayabilirsiniz. Sayfa ve hesapların kaldırılması da geçmişte etkileşim kurulan gönderilerin artık görüntülenememesine yol açabilir.

Aradığınız içerik görünmüyorsa tarih filtresini de kontrol edin. Yanlış yıl veya dar bir tarih aralığı seçili kaldığında diğer dönemlerdeki beğeniler listelenmez. Filtreleri temizleyip Beğenmeler ve ifadeler bölümünü yeniden açmayı deneyebilirsiniz.

Bir dahaki sefere daha sonra kesinlikle dönmek istediğiniz bir gönderiyle karşılaşırsanız yalnızca beğenmek yerine Facebook'un Kaydet özelliğini kullanmak daha düzenli bir arşiv oluşturur. Beğeniler etkileşim geçmişinizin parçasıyken kaydedilen içerikler, daha sonra tekrar bulmak istediğiniz gönderileri ayrı bir yerde toplamanızı sağlar.