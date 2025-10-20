Facebook, Yapay Zekâyı Eğitmek İçin Telefonunuzdaki Fotoğraflarınızı Tarayacak (Tabii Kapatma Şansınız Var)

Meta'nın Facebook'a getirdiği yeni özellikle birlikte galerinizdeki fotoğraflar daima bir yapay zekâ tarafından taranacak.

Meta'nın Facebook kullanıcılarına sunacağı yeni özellikle birlikte artık yapay zekâ, telefonunuzdaki henüz paylaşmadığınız fotoğraflara düzenleme önerileri getirebilecek. ABD ve Kanada’da kullanıma sunulan bu sistem, kullanıcıların izin vermesi hâlinde fotoğraflarını buluta yükleyerek kolajlar, özetler, doğum günü temaları ve yapay zekâ ile yeniden stillendirilmiş öneriler oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu önerileri Facebook akışında veya hikâyelerde paylaşabiliyor.

Esasında bu yeni özellik ilk olarak yaz aylarında test edilmişti ve kullanıcıların isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceği bir “bulut işleme” seçeneği içeriyordu. Meta, bu özelliği hâlâ isteğe bağlı şekilde sunuyor ancak yüklenen fotoğrafların reklam hedefleme ve yapay zekâ eğitimi için kullanılmayacağını belirtiyor. Yine de kullanıcıların düzenlediği ve paylaştığı fotoğraflar, Meta’nın yapay zekâ sistemleri tarafından işleniyor.

Taranan fotoğraflarınızla yapay zekâ fotoğrafları oluşturabileceksiniz

Meta’nın yapay zekâsı izin verdiğiniz takdirde fotoğraflarınızda yer alan kişiler ve nesneleri analiz ederek “yaratıcı fikirler” sunabiliyor. Az önce de belirttiğimiz gibi özelliği dilediğiniz zaman kapatmak mümkün olsa da Meta bu denli büyük veri havuzuyla birlikte yapay zekâ yarışında daha etkili olabilir.

Yeni özelliği Facebook ayarlarında “Tercihler” bölümündeki “Galeri paylaşım önerileri” sekmesinden açıp kapatabilirsiniz.