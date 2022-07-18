Sosyal medya devi Facebook, Dünya Emoji Günü'ne özel Türkiye'de en çok kullanılan emojileri açıkladı. En çok kullanılan emojiler arasında gözetleyen surat emojisi ve kalp eller emojisi de yer aldı.

İnternet dünyasının en önemli günlerinden birisi olan Dünya Emoji Günü, 17 Temmuz’da tüm internet devleri ve kullanıcıları tarafından kutlandı. En büyük sosyal platformlarından Facebook da bugüne özel Türkiye’de en çok kullanılan emojileri paylaştı.

Facebook’un paylaştığı emojiler, en çok kullanılan 5 yeni emoji, Instagram profillerinde kullanılan en çok kullanılan spor emojileri ve en çok kullanılan yiyecek ve içecek emojileri oldu. Yeni emojiler arasında en çok kullanılan emoji, gözetleyen surat emojisi oldu.

Türkiye’de en çok kullanılan 'yeni' emojiler:

Gözetleyen surat emojisi

Gözyaşlarını tutan surat emojisi

Kalp eller emojisi

Selamlama emojisi

Eller ağızda emojisi

Instagram profillerinde en çok kullanılan spor emojileri:

Futbol

Basketbol

Voleybol

Boks

Yüzme

En çok kullanılan yiyecek ve içecek emojileri:

Pasta

Kahve

Çikolata

Şeker

Dilim pasta

Facebook'ta emoji tasarımlarının dünden bugüne değişimi:

Facebook, en çok kullanılan emojilerin yanı sıra kendi bünyesindeki emojilerin tasarımının bugüne kadar nasıl değiştiğini de gösterdi. Facebook'un videosu şu şekildeydi: