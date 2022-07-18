İnternet dünyasının en önemli günlerinden birisi olan Dünya Emoji Günü, 17 Temmuz’da tüm internet devleri ve kullanıcıları tarafından kutlandı. En büyük sosyal platformlarından Facebook da bugüne özel Türkiye’de en çok kullanılan emojileri paylaştı.
Facebook’un paylaştığı emojiler, en çok kullanılan 5 yeni emoji, Instagram profillerinde kullanılan en çok kullanılan spor emojileri ve en çok kullanılan yiyecek ve içecek emojileri oldu. Yeni emojiler arasında en çok kullanılan emoji, gözetleyen surat emojisi oldu.
Türkiye’de en çok kullanılan 'yeni' emojiler:
- Gözetleyen surat emojisi
- Gözyaşlarını tutan surat emojisi
- Kalp eller emojisi
- Selamlama emojisi
- Eller ağızda emojisi
Instagram profillerinde en çok kullanılan spor emojileri:
- Futbol
- Basketbol
- Voleybol
- Boks
- Yüzme
En çok kullanılan yiyecek ve içecek emojileri:
- Pasta
- Kahve
- Çikolata
- Şeker
- Dilim pasta
Facebook'ta emoji tasarımlarının dünden bugüne değişimi:
Facebook, en çok kullanılan emojilerin yanı sıra kendi bünyesindeki emojilerin tasarımının bugüne kadar nasıl değiştiğini de gösterdi. Facebook'un videosu şu şekildeydi: