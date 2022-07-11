Geçtiğimiz mayıs ayında mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, özelliğin kapsamını genişletmeye başladı. Artık mesajlara sadece 6 değil, herhangi bir emoji ile tepki verilebilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, özelliği henüz tam yayınlamamıştı. Tüm kullanıcılar için yayınlanan özellikte mesajlara yalnızca 6 farklı emoji ile tepki verilebiliyordu. Bugünse beklenen o duyuru geldi ve özellik, tüm emojileri içermeye başladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook’tan paylaştığı duyuruda WhatsApp’ta artık mesajlara herhangi bir emoji ile tepki verilebileceğini açıkladı. Reactions 2.0 ismiyle yayınlanan yeni özellik, bugün itibarıyla kullanıcılara yüklenmeye başladı. Özellik, şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarında kullanılabilir olacak. Android kullanıcıları da önümüzdeki günlerde özelliği almaya başlayacak.

WhatsApp mesajlarına nasıl emojili tepki verilir?

WhatsApp mesajlarına emoji ile tepki vermek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Size gelen veya sizin gönderdiğiniz bir mesaja basılı tuttuğunuzda açılan pencerede karşınıza emojiler çıkacaktır. Bu emojilere bastığınızda mesajlara emoji ile tepki vermiş olacaksınız. Çıkan seçeneklerden farklı bir emoji kullanmak isterseniz, emojilerin yanında bulunan ‘+’ ikonuna basarak farklı emojilere ulaşabilirsiniz.

WhatsApp’ta her bir mesaja yalnızca bir emoji ekleyebilirsiniz. Mesajlarınıza gelen emojili tepkileri ve tepki sayısını gizleyemezsiniz. Verdiğiniz emojili tepkiyi kaldırmak içinse mesajın altında bulunan emojilere bastıktan sonra açılan pencerede gönderdiğiniz emojiye tıklamanız yeterli olacaktır.