Skandallarla gündemden düşmeyen Facebook, kişilik testlerine kısıtlamalar getirerek veri sızıntılarının önüne geçmeyi planlıyor.

Kullanıcı verilerinin izlenmesi, kişilerin mesajlarının başka şirketlerle paylaşılması derken Facebook'un sicili bir hayli kabarmış oldu. Adını temize çıkarmak için yeni bir girişim içerisinde olan Facebook, fazlasıyla tartışılan kişilik testlerinde kısıtlamalara giderek kullanıcı verilerinin sızdırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

30 Nisan'dan itibaren başlanacak olan yeni dönem ile birlikte Facebook, eski API'lere geliştiricilerin erişimlerini kısıtlayacak. Ayrıca geliştiricilerin iyileştirme yapmak amacıyla verileri istemesine de yasaklama getirilecek. Bunların yanında bir de her teste izin verilmeyecek ve bu konu daha özenli incelemelerin ardından belirlenecek. Ancak bu konuyla ilgili bir açıklama yok, yani kriterlerin nasıl belirleneceği konusu henüz bilinmiyor.

Yaşanan bu gelişmeler değerlendirildiğinde, Facebook'un kendisi tamamen masummuş gibi bir imaj yaratmaya çalıştığını söylememiz yanlış olmaz ancak kullanıcılar içinse durum böyle değil. Bugüne kadar ortaya çıkmış olan skandallardan dolayı kullanıcıların Facebook'a olan güveni yok denecek kadar azalmış durumda. Bilindiği üzere son ABD seçimlerde Donald Trump'ın kazanmasında Facebook'un rolü epey büyük olmuştu. Yaşanan bu olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan anket çalışmaları sonucuna göre Amerika'da yaşayan yetişkin Facebook kullanıcılarının yüzde 54 kadarı Facebook'a tepki göstermiş ve gizlilik ayarlarını da değiştirmişlerdi.