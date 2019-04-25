Facebook'un Bugüne Kadar İmza Attığı En Büyük 9 Skandal

Gündeme sürekli skandallarla gelmeyi başaran Facebook'un en büyük 9 skandalını sizler için derledik.

Facebook, bir şekilde sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Her hafta mutlaka bir kez haberlerimize konu olan Facebook, kimi zaman kullanıcıların verilerini sızdırıyor kimi zaman ise güvenlik açıklarıyla karşımıza çıkıyor. Açılan davalar, haklarında atılan suçlamalar gibi durumlarda şirketin akıllanmasına yardımcı olmuyor. Biz de sizler için Facebook'un bugüne kadar yaptığı en büyük 9 skandalı derledik.

9. Kullanıcılara Ait Şifrelerin Bir Metin Belgesi Olarak Saklanması

Çoğu platform, kullanıcıların şifrelerini koruyabilmek adına bir şekilde önlem alırlar. Bunun pek çok yolu vardır ve kullanıcıların güvenlikleri bu şekilde saklanmış olur. Facebook ise bilinenin tam aksine bir yöntem kullanıyor. Güvenlik filan çok önemli şeyler değil Facebook için. Milyonlarca kullanıcının şifresi düz bir metin belgesinde kayıtlıydı ve yaklaşık 2.000 Facebook çalışanı bu dosyaya rahatlıkla erişebiliyordu. 2015 yılında Facebook çalışan sayısı ise 9.199 olarak rapor edilmişti. Ufak bir beyin fırtınası yaparsak, yemek ve temizlik personeli haricindeki tüm çalışanlar neredeyse bu şifrelere erişebiliyor.

8. Kullanıcıların Mesajlarını, Netflix ve Spotify Gibi Platformlarla Paylaşıyor

Bu ilginç olayda ise Facebook, konuşmalarımızı büyük şirkerlerle paylaşıyordu. Bunun sebebi hala tam olarak bilinmiyor, yani neden bir şirket kullanıcılarının mesajlarını diğer şirketlerle paylaşır? Facebook Messenger'a erişebilen şirketler, kullanıcıların mesajlarını kontrol edebiliyor ve hatta silebiliyorlardı bile. İşin komik tarafı ise Facebook bunu iptal etmesine rağmen bazı şirketler kullanıcıların mesajlarına erişmeye devam etmiş.

7. Cambridge Analytica Olayı

Facebook'un test bölümüdür. Kullanıcılar buradan testler yapabilirler. Hem kişinin kendini tanımasını hem de eğlenmesini sağlar. Ancak Facebook, kullanıcıların verdiği cevapları siyasi anket şirketleriyle paylaştı. Hatta bizden duymayın ama, Amerika'da yaşayan bir kesim Donald Trump'a seçimleri kazandıranın bizzat Facebook olduğuna inanıyor.

6. Bir Takım Gizli Mesajların Verildiği Oculus OIayı

Facebook ve Oculus ortaklığında geliştirilen sanal gerçeklik ürünlerinde çıkan yukarıdakine benzer mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Sürpriz Yumurta' olarak nitelendirilen bu durumda geliştiriciler ve teknik ekibin eğlenmesi için oluşturulan bazı mesajlar vardı. Ancak bu mesajların boyutu bu kez çığırından çıkmıştı ve Facebook beklenenden fazla olduğunu söylemekle yetinmiş, konunun üstü böylece kapatılmıştı.

5. Kendi Ürettikleri Ürünlerde Yaptıkları Algı Çalışmaları

Kaçımızın evinde Facebook'a ait bir kamera var? Bu sorunun cevabı büyük ihtimalle bir elin parmağını geçmeyecektir. Ancak nasıl olduysa, Facebook'un kamerası Amazon'da mükemmel derecede sevilmişti. Pek çok kişi bu kameralardan almış ve görünüşe göre de fazlasıyla memnundu. Markalara ait ürünlerin incelendiği bir internet sitesi olan Fakespot'a göre, Facebook'un üretmiş olduğu bu kameralar adeta bir faciaydı. Facebook, elbette iddiaları reddetti.

4. Başkalarının Gözünden Gör Özelliğinde Yaşanan Güvenlik Açığı Sorunu

Facebook'un bir dönem fazlasıyla popüler olan bir özelliğiydi "başkasının gözünden gör". Kullanıcılar kendi profillerini, ziyaret eden başka bir kişiymiş gibi görüntüleyebiliyor, profillerinin nasıl olduğunu anlayabiliyorlardı. Ancak burada büyük bir güvenlik açığı vardı ve hackerlar bu güvenlik açığını kullanarak kullanıcıların tüm bilgilerine erişebilmişlerdi. Facebook o özelliği kaldırdı.

3. Kullanıcıların SMS ve Arama Geçmişlerini Takip Ediyor

Amacı anlaşılamayan bir diğer sebep bu. Tüm uygulamalar, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için veri toplarlar. Bunu hepimiz kabul ederiz zaten. Fakat Facebook diğerlerinden farklı olarak kullanıcıların SMS ve arama geçmişlerini takip etmeyi tercih ediyor. Yani ailenizle, arkadaşlarınızla hatta eşinizle konuşma süreniz Facebook'u neden bu kadar alakadar ediyor, anlaşılabilmiş değil.

2. Onavo Uygulaması ve Facebook Research

VPN kullanıcılarına ait olan kişisel verileri toplayan uygulama, Facebook tarafından satın alınmıştı. Apple politikalarını açıkça ihlal eden bu uygulama daha sonra App Store'dan kaldırıldı. Facebook Research ise, Facebook tarafından bir şekilde kullanıcılara kabul ettirilerek indirtiliyordu. Facebook'un gençleri hedef kitle olarak belirlediği bu uygulamayı yükleyenlere de 20 dolar kadar ödeme yaptığı belirtiliyor.

1. Fotoğraflara Erişim

Facebook'un en büyük skandallarından birisi de buydu. Fotoğraflarla ilgili API'de bulunan buggy kod, geliştiricilerin kullanıcılara ait olan gizlenmiş fotoğraflara erişmesine imkan veriyordu. Hatta işin boyutu o kadar büyüktü ki, bazı geliştiriciler kullanıcılara ait fotoğraf galerilerine bile erişebiliyorlardı. Bu durumun ortaya çıkması Facebook'ta büyük bir kaosa sebep oldu. Kodun düzeltilmesi ise 12 gün sürdü.

Facebook'un karıştığı skandallar elbette bu kadarla sınırlı değil ve bitecek gibi de durmuyor. Sizler de yorumlarla fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook'u skandallarla değil, başarılarıyla dolu haberler yapabilmek umuduyla...