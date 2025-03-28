Meta, Facebook'u özüne döndürme çalışmaları kapsamında Arkadaşlar isimli yeni bir sekme duyurdu. Bu sekme, sadece arkadaşlarınızın paylaşımlarını görmenizi sağlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kullanıcılara nostalji yaşanacak yeni bir özellik duyurdu. Meta, Facebook uygulamasına yeni bir "Arkadaşlar" bölümü ekledi. Bu bölüm, sadece arkadaşlarınızdan gelen paylaşımları gördüğünüz bir alan olarak hizmet verecek.

Facebook'un çok eski hâllerini bilen okurlarımız hatırlar; o dönemlerde sayfalar, reklamlar ve gruplar bu kadar fazla değildi. Hâl böyle olunca insanlar, büyük oranda arkadaşlarının paylaşımlarını görürlerdi. İşte Facebook'un yeni Arkadaşlar sekmesi, tam olarak o günlere dönmenizi sağlayacak.

Facebook'un yeni özelliği böyle görünecek

Meta'nın resmî blog sayfasında yer alan açıklamaya göre böyle bir özelliğin geliştirilmesinin nedeni, platformu özüne döndürmek. Bunun nereden çıktığını merak ediyorsanız hemen açıklayalım; Facebook, bir süredir özünü kaybettiğinin farkında. Hatta Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Facebook'u orijinal hâline dönüştürmek için çalışacaklarını söylemişti. İşte bu özellik, tam da buradan çıktı.

Facebook'un yeni Arkadaşlar sekmesi, ilk aşamada ABD ve Kanada'daki kullanıcılar tarafından deneyimlenecek. Sonraki aşamada da küresel çapta tüm Facebook kullanıcıları, Facebook'un yeni özelliğine kavuşacak. Bakalım kullanıcılar, bu yeni özelliğe nasıl tepki verecekler ve Meta, facebook'un orijinal hâline döndürme planlarında başarılı olabilecek mi...