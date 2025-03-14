Meta, Facebook için yeni bir para kazanma mekanizmasını küresel çapta aktif etti. İçerik üreticiler artık sadece hikâye paylaşarak bile para kazanabilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Facebook ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Meta, kullanıcıların artık sadece hikâye paylaşarak bile Facebook'tan para kazanabileceklerini duyurdu. Küresel çapta kullanıma sunulan yeni sistem, içerik üreticilerin gelirlerini artırmalarına yardımcı olacak.

Meta'nın açıklamasına göre yeni para kazanma seçeneği, bir gönderinden bir kesitin veya doğrudan bir hikâyenin paylaşılması ile devreye girecek. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlardan aldıkları etkileşimlere göre para kazanabilecekler. Üstelik Meta, bu özellik kapsamında belirli bir izlenme eşiği şartı da koymadı.

Kazan kazan durumu olacak!

Meta'nın böyle bir karar almasının temel nedeni, en büyük rakiplerinden TikTok'un kullanıcılara yaptığı ödemeler gibi görünüyor. Meta, böyle bir hamle ile hem Facebook'ta daha çok içerik üretileceğini hem de platformda daha fazla zaman geçirileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl içerik üreticilere 2 milyar doların üzerinde ödeme yapan Meta, bu yıl bu tutarı daha da artırmış olacak.

Edinilen bilgilere göre bu sistemden para kazanmak isteyen içerik üreticilerinin buradaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekecek. İçerik üreticinin başvurusu kabul edildiği zaman da hikâye üzerinden para kazanma mekanizması aktifleşmiş olacak.