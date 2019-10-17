Facetune Benzeri Neredeyse Yüz Estetiği Yapan 10 Uygulama

İlk çıktığı günden beri son derece popüler olan yüz güzelleştirme uygulaması Facetune'u bilmeyen yoktur. Yakaladığı başarı sonrası birçok uygulamaya öncü olan Facetune, artık birçok alternatife sahip. Daha güzel bir selfie deneyimii için Facetune'a alternatif olarak kullanabileceğiniz 10 uygulama, indirme linkleri ile bu yazımızda.

Akıllı telefonların son dönemlerde fotoğraf ağırlıklı yeniliklere yoğunlaşması ve sosyal medya kullanımın artması ile kullanıcılar fotoğraf düzenleme konusunda daha aktif bir tutum sergilemeye başladılar. Özellikle gelişen akıllı telefon kameraları kullanıcılara artık daha fazla detay sunsa da bunlara kullanıcıların istemedikleri detaylar da dahil.

İşte istenmeyen bu detaylardan kurtulmak isteyen kullanıcılar için 2013 yılında Facetune uygulaması kullanıcıların beğenisine sunuldu ve büyük bir başarı elde etti. Kullanıcılara dijital olarak güzelleştirme imkanı veren bu uygulama, alanındaki birçok farklı uygulamaya da öncü oldu. Facetune uygulamasına alternatif olarak kullanabileceğiniz 10 uygulamayı bu yazımızda sizler için derledik..

Facetune benzeri mobil uygulamalar:

CreamCam:

İndirme sayısı: 3000 +

Puanı: 3.8 / 5

Geliştirici:LoftLab LLC

Facetune gibi bir mobil uygulama olan CreamCam ile fotoğraflarınıza çeşitli filtereler ekleyebilirsiniz. Android ve iOS için indirebileceğiniz bu uygulama ile fotoğraflarınızın temel ayarlarını düzenleyebilir ve selfielerinizde pürüzsüz ve pırıl pırıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

Ek olarak sahip olduğu aydınlık kaydıracı ile cilt tonunuzu değiştirebilir ve istenmeyen lekelerden kurtulabilirsiniz. Son güncelleme ile ise artık videolarda da aynı işlemleri yapmak mümkün.

CreamCam İndir:

Retouch Me

İndirme sayısı: 30,000 +

Puanı: 4.1 / 5

Geliştirici: Oleksandr Lozytskyi

Facetune uygulamasına en iyi alternatiflerden birisi de Retouch Me adındaki fotoğraf düzenleme uygulaması. Sadece yüzünüz değil aynı zamanda vücudunuzdaki tüm eklemlerinize kadar düzenleme yapabileceğiniz bu uygulama ile doğallığınızı kaybetmeden daha iyi bir cilde sahip olabilirsiniz.

Retouch Me İndir:

YouCam Perfect

İndirme sayısı: 1,5 Milyon +

Puanı: 4.5

Geliştirici: Perect Corp

YouCam Perfect uygulamasını kullanarak herhangi bir efor harcamadan selfielerinizi “Otomatik-Güzelleştirici” yardımıyla hiç olmadığı kadar güzelleştirebilirsiniz. Ayrıca uygulama, yüz değiştirici, göz büyütücü, göz torbası silici ve nesne silici gibi özellikle sahip.

Bu uygulamayı diğerlerinden ayıran şey ise, “Beuty Circle” adındaki sosyal topluluğu. Bu toplulukta en son makyajlarınızı ve giyim stillerinizi paylaşabilirsiniz.

YouCam Perfect İndir:

Perfect365

İndirme sayısı: 500,000 +

Puanı: 4.4 / 5

Geliştirici: Perfect365

Bir sonraki düzenleme aracımız Facetune uygulamasına başka bir alternatif olan Perfect365, oldukça detaylı bir sanal makyaj uygulaması. Güzelleştirme için kullanabileceğiniz birçok temel ayar ince detaylar ile karşımıza çıkmakta. Ayrıca yüzünüzü analiz edebilen uygulama, düzenleme yaparken işinizi çok daha kolaylaştırmakta. Perfect365’i Perfect365 yapan özellik ise günlük moda ve makyaj ipuçları vermesi.

Perfect365 İndir:

Air Brush

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Puanı: 4.8 / 5

Geliştirici: Meitu (China) Limited

Listemizdeki bir sonraki uygulama Air Brush. Hem Android için hem de iOS için indirebileceğiniz başka bir gözalıcı selfie uygulaması olarak karşımıza çıkmakta. Oldukça çeşitli özelliklere sahip uygulama, leke silici, diş beyazlatıcı, kırışık giderici, kapatıcı ve boyut değiştirici gibi bir çok özelliğe sahip.

Aynı zamanda Air Brush uygulaması kullanıcılara düzenledikleri fotoğrafları direkt olarak sosyal medya hesaplarında paylaşma imkanı vermekte.

Air Brush İndir:

SelfieCity

İndirme sayısı: 100.000 +

Puanı: 4.5 / 5

Geliştirici: Meitu (China) Limited

Bağımsız sinemaya karşı bir ilginiz var mı? Facetune benzeri diğer uygulamalar arasında eşsiz bir yere sahip olan SelfieCity ile diğer uygulamalardan farklı olarak klasik film görüntüsüne sahip fotoğraflara sahip olabilirsin. Gerçek zamanlı sivilce ve leke temizleyicisi ile artık hayallerinizdeki cilde sahip olduğunuz selfieler çekebilirsiniz.

SelfieCity indir:

Mix

İndirme sayısı: 100,000 +

Puanı: 4.6 / 5

Geliştirici: Pinguo inc

Birçok ilgi çekici ve gelişmiş düzenleme aracına sahip olan Mix, ücretsiz olarak oldukça geniş bir seçenek sunarken, Plus üyeliği ile 60’tan fazla efekt sunmakta. Otomatik olarak yedekleme yapan bu uygulama ile artık yanlışlıkla fotoğraf silmekten korkmanıza gerek yok.

Mix İndir:

Meitu-Beauty Camera

İndirme sayısı: 500,000 +

Puanı: 4.4 / 5

Geliştirici: Meitu (China) Limited

Eğer daha önce güzelleştirme uygulamalarından birisine aşina değilseniz ve basit bir şey bakıyorsanız, Meitu-Beauty Camera size göre. Selfie düzenleme konusunda tecrübeniz olmasa bile Meitu Beauty Camera’ın basit ve akıllı arayüzü ile muhteşem fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.

Ayrıca bunlara ek olarak uygulama yüz hareketlerinizi saptayarak daha gerçekçi sonuçlar sunmakta.

Meitu-Beauty Camera İndir:

Relook

İndirme sayısı: Bilinmiyor

Puanı: 4.6 / 5

Geliştirici:Sumoing Ltd

Güvenilir ve fazla işlem gücü istemeyen akıllı telefon kullanıcıları için olan bu düzenleme uygulaması, basit fotoğraflarınızı son derece çekici anlık fotoğraflara çevirmek için geliştirilmiş. Dahası, Relook sahip olduğu gelişmiş araçlar ile ne zaman isterseniz fotoğraflarınızı düzenleme imkanı vermekte.

Bir artı olarak, uygulama “Bright-3” adındaki gelişmiş cilt katmanlama ve frekans ayırıcı teknolojisi ile cilt renginizi değiştirmenize olanak tanırken doğal görünüşünüzü zedelemez.

Relook İndir:

Visage Lab

İndirme sayısı: 50,000 +

Puanı: 3.4 / 5

Geliştirici:Linerock Investments LTD

Son güzellik aracımız Visage Lab. Bu güçlü güzellik uygulaması ile yüzünüzde yapmak istediğiniz değişiklikleri zorlanmadan yapabilirsiniz. Genel olarak esnekliği ve selfie güzelleştirmeye farklı yaklaşımı ile bilinen bu uygulama, pürüzsüz bir cilde sahip olmanız için gereken her şeye sahip.

Visage Lab İndir:

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Bu dizeler Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait. Sizin için derlediğimiz bu 10 uygulama sayesinde, artık şakaklarınıza yağan karın da, çizgili yüzünüzün de bir çaresi var.

Fakat unutmamanız gereken şey bu uygulamalar ile elde ettiğiniz güzellik sadece akıllı telefonlarınız ile sınırlı kalacaktır.