Cumhurbaşkanından TURKOVAC'la İlgili Önemli Açıklama

'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği TURKOVAC isimli COVID-19 aşısıyla ilgili konuştu. Erdoğan, aşının tüm dünyaya sunulacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yayımladığı kitabı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün"le aynı ismi taşıyan bir konferansa katıldı. Bu konferans kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın yaptığı konuşmadaki en dikkat çekici husus ise yerli aşıydı. Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği TURKOVAC ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, aşının tüm insanlığa sunulacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, COVID-19 salgınının etkisinin, aşı ve tedavi yöntemlerine erişimin arttıkça azalacağı ifade edildi. Bu bağlamda, dünyanın hemen her yerinde koronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığından ve salgının etkisinden kurtulmanın zorlaştığını söyleyen Erdoğan, aşının ihracatı konusunda da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada öne çıkanlar

Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Asıl mesele salgının daha da derinleştirdiği diğer sorunlarla mücadele etmektir. COVID-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar, üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak Peygamber Efendimizin aleyhisselatu vesselam 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurt dışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız, hiç endişeniz olmasın...