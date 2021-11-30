Fahrettin Koca'dan Omicron Varyantı Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı ve kısıtlama tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Koca, ülkemizde ağırlıklı olan varyantın ne olduğunu da açıkladı.

Son birkaç gündür dünya genelinde koronavirüse dair en önemli gündem maddesi, yeni omicron varyantı. İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyant, kışın gelmesiyle yükselişe geçen vakalardaki artışı daha da hızlandıracağı kaygısıyla endişe yarattı.

Avrupa'da pek çok ülkede kısıtlamalar artarken ve aşılama çalışmaları ile ilgili yeni kararlar alınırken, ülkemizde de bir süredir vaka sayıları yüksek seyrediyor. Bu da omicron sonrası Türkiye'de de kısıtlamaların hatta kapanmanın geri gelip gelmeyeceği tartışmalarını doğurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam gerçekleştirdiği açıklamada, yeni varyant ve kapanma ile ilgili konuştu.

''Şu an bizde yok, kapanma düşünmüyoruz''

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada en çok dikkat çeken detay omicron varyantının henüz ülkemizde olmadığını söylemesi oldu. Koca, "Omicron varyantı şu an bizde yok, ağırlıklı olarak Delta varyantı var.'' şeklinde konuştu. Koca aynı zamanda varyanta rağmen yeni bir kapanma düşünülmediğini ifade etti.

Fahrettin Koca'nın açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise ''Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak'' ifadeleri oldu.