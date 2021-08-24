Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ülkemizin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuya değindiği bir tweet, sosyal medyada tartışma yarattı.

Tartışma yaratmasının nedeni, Koca'nın kurduğu cümlenin yeterince net olmamasıydı. Hatta tam tersi algı oluşturmaya çok müsaitti. Burdur'da bir sağlık çalışanına uygulanan darp sonucu alınan rapordan bahsettiği tweet kimilerince skandal olarak algılandı.

Tartışma yaratan o tweet:

Koca'nın paylaşımı, ilk başta bir hemşirenin darp raporu almasından yakındığı algısını yaratıyor. Cümle, yapısı itibarıyla "Neden işini yapmak yerine darp raporu alarak kaytarmaya çalışıyorsun?" diyor gibi görünse de aslında ironik bir ifadeyle sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet eleştirilerek uyarıda bulunulmaya çalışılıyor.

Haliyle bu durum hemen dile getirildi:

Ve beklenen oldu, yanlış anlayanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Ve zamanla bazı ünlü isimler de sert tepkiler verdi:

Bakan Koca daha sonra bir tweet daha atarak daha net bir cümleyle tartışmaları noktaladı

Bakan Koca'nın paylaşmış olduğu ikinci tweet, ilk paylaşımın ironik bir dille yazıldığını açıklar nitelikte. Yine de ikinci tweeti görmeyenler için ilk paylaşımdaki cümlelerin yanlış anlaşılmaya son derece müsait olduğu da bir gerçek.