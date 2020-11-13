Fahrettin Koca’dan Maskelerle İlgili Umutlandıran Açıklama

Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve maskelerin yakında hayatımızdan çıkacağını aktardı.

Tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan COVID-19 salgını boyunca sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak vatandaşlara birinci ağızdan seslenmeyi tercih eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı son açıklamalarla maske takma zorunluluğu ve salgının kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak umutlandıran açıklamalarda bulundu.

“ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik.” diyen Bakan Koca, “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı: Sabrınız için sağ olun

Bildiğiniz üzere ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile kurucuları arasında Türk bilim insanlarının da yer aldığı Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, hafta başında gerçekleştirmiş oldukları açıklamalar ile birlikte geliştirdikleri ve şu ana kadar 43 binden fazla insan üzerinde denenen COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuşlardı.

COVID-19 aşısı ile ilgili yapılan açıklamalar, salgının ‘kötü bir anı’ olarak geçmişte kalacağı günlere dair tüm dünyada umut oluşturdu. Bununla birlikte söz konusu aşı, henüz resmi kurumlar tarafından onaylanmamış durumda ve salgın, tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle maske takmak, Bakan Koca’nın da söylemiş olduğu gibi hala virüse karşı en önemli korunma yollarından biri durumunda.