Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Açıklaması: İşte Detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 18.00’da ekranların başıan geçeceğini ‘simge bir gün’ mesajıyla duyurmuştu. O açıklamanın saati geldi ve Fahrettin Koca, açıklamalarını yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tüm merakı üstüne çekti. Koca, salgınla mücadelede ‘simge bir gün’ olarak betimlediği bugün, saat 18.00’da ‘rutin seyrin dışında bir konuşmayla’ karşımıza çıkacağını duyurdu. Gündemdeki konuların başlıklar arasında olduğunu da belirtti.

Fahrettin Koca, merakla beklediğimiz açıklama için ekranların karşısına geçti. Koca’nın açıklamalarında ön plana çıkan konu başlıkları şu şekildeydi:

Aşılamada 100 milyonuncu doz aşıldı:

Türkiye genelinde devam eden aşılama çalışmaları, 100 milyonuncu dozu aşmayı başardı. İkinci doz aşı olma oranının %63,8 olduğu açıklandı. Ayrıca hastanelerdeki aktif vakaların %90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler olduğu açıklandı.

TURKOVAC onay almaya yakın:

Koca, yaptığı açıklamada yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat etme aşamasına geldiğini, onay alındığı takdirde ekim ayı içinde seri üretime geçileceğini açıkladı.

mRNA aşılar için hatırlatma dozu gerekmiyor:

Fahrettin Koca, mRNA aşılar için şu anda bir hatırlatma dozunun gerekmediğini açıkladı. Öte yandan inaktif aşılar için hatırlatma dozunun önemli olduğuna dikkat çekti.