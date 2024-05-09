Fahri Trafik Müfettişliği İçin Şartları Değişti

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişi olarak görev yapmak isteyen ve hâlihazırda Fahri Trafik Müfettişi olan kişiler için yeni bir düzenleme yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerinde değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre trafik müfettişleri belirli bir programa uygun olacak şekilde eğitimlere tabi olacak. Eğitim programlarına katılmadan müfettiş kimliği alınamayacak.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilebilecek. Toplantıların uzaktan eğitim ile yapılması durumunda ise eğitimlerin sonunda değerlendirme sınavları yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış kabul edilecek.

Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

Fahri müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri konusunda karar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Ayrıca 70 yaşından gün almış olanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacaklar.

Ceza kesmeyen fahri müfettişlerin veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde, günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki defa katılmayan müfettişlerin görevleri sonlandırılabilecek. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından verilecek onay gerekecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında fahri trafik müfettişlerinin kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. Fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almak da ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülükleri arasında olacak.

Fahri Trafik Müfettişi nedir?

Fahri Trafik Müfettişleri, belirli şartları sağlayan kişiler için bu türden bir hizmet verme şansı sunuyor. Trafik polislerine ve jandarmalara yardımcı olmaları için görevlendirilen müfettişler, gördükleri ihlallere dair tutanaklar tutabiliyorlar.