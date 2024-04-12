Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, rapor edilen ilk trafik kazasına karıştı. Mercedes-Benz ile çarpışan otomobil, sağ tarafından ağır hasar gördü. Mercedes-Benz'in durumu da hiç iyi değil.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü elektrikli otomobil SU7, rapor edilen ilk trafik kazasına karıştı. Hem de bir Mercedes-Benz ile...

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, her iki otomobilin de ciddi anlamda hasar gördüğüne tanıklık ediyoruz. Ancak Mercedes-Benz'deki hasar, Xiaomi SU7'dekinden daha fazla gibi görünüyor.

İşte Xiaomi SU7 ile Mercedes-Benz'in karıştığı kaza

Çin'in en ünlü internet fenomenlerinden biri olan Big Lizi Qiqili, Xiaomi SU-7'nin kendisine ait olduğunu söyledi. Weibo'da açıklamalar yapan fenomen, yaşadığı trafik kazasında kimsenin yaralanmadığını söyledi. Big Lizi Qiqili, kaza anında aracın tüm acil durum sistemlerinin çalıştığını, sağlık ekiplerine haber verdiğini ve hava yastıklarını da olması gerektiği gibi açtığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Big Lizi Qiqili'nin Xiaomi SU7'si, kazadan sonra yetkili servise götürüldü ve aracın onarım sürecine de başlandı.

Tesla Cybertruck'ın karıştığı ilk trafik kazası da gündem olmuştu:

Xiaomi SU7 ile ilgili detaylı bilgi için: