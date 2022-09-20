Faks makineleri 'internetten bile daha önce' iletişim amacıyla kullanılıyordu. Yıllar ilerledi ve telefon hattıyla çalışan faks yerine internetin sunduğu iletişim platformları ortaya çıktı. Eskisi kadar popülerliği olmasa da bu eski teknoloji faks neden halen daha kullanılıyor?

Faks makineleri internetin yaygın olmadığı 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olarak kullanılmaktaydı. İnternetin günlük hayatta artık her eve kadar indiği bir dönemde biri sizden faks çekmenizi istediğinde muhtemelen çok şaşıracak ve elinizin altında faks makinesi olmadığı için faksınızı anında çekemeyeceksiniz. İnternetten de eski bir teknoloji olan ve popülerliğini günümüzde yitiren faks kulağa biraz demode geliyor değil mi?

İnternet yaygınlaşmasına rağmen neden faks makineleri tercih ediliyor. Bu konu hakkında düşünmüş müydünüz? Hadi, hep beraber faksın neden halen daha tercih edildiğine değinelim.

Faks makinelerini anlamak için tarihine kısaca bakalım.

Telefon faksı olarak kabul edilen, tanıtılabilir ilk faks 1964'lü yıllarda Xerox adlı bir şirket tarafından icat edildi; ancak bu teknolojinin altında başka bir tekoloji de yatıyordu. Bu teknoloji 1843'te elektrik baskı telgrafını icat eden Alexander Baine'ye aitti. Baine, kağıt üzerinde 2 boyutlu bir görüntü simüle etmeyi sağlayan bir teknoloji ortaya koymuştu. Baine'ye ek olarak elektrikli baskı teknolojisini geliştirmek amacıyla birçok farklı deneme yapıldı.

Faks'ın ilk patentini 1843 yılında Alexander Bain aldı. Günümüz faksına en çok benzeyen faks ise 1924 yılında Richard H. Ranger'in araştırmaları sonucunda ortaya çıktı. Bu faks sayesinde 24 Kasım 1924 tarihinde New York ve Londra arasında fotoğraf aktarımı yapılmıştır.

Faks makineleri günlük hayatta nasıl yaygınlaştı?

Amerikalılar, faks makinesini 1939 yılında düzenlenen New York Dünya Fuarı'nda tanıtılmasıyla öğrendiler. Faks kullanımının yaygınlaşması ve dünya geneline yayılması on yılı aşan bir süreyi buldu. Faksın ticari işlemlerde hız artışına sebep olması, şirketten şirkete önemli belgeleri hızlı şekilde gönderme imkanı sunması onun iş dünyasında kısa sürede yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Sunduğu bu imkanlar sayesinde fakslar kamu kurumlarında ve özel sektörde kendine sağlam bir yer edindi.

Faks teknolojisi bunca imkana sahip olmasına rağmen popülerliğini çok fazla sürdüremedi. 1995'li yıllara girildiğinde faks makinelerine olan talep yavaş yavaş azaldı ve günümüze geldiğimizdeyse yerini internet tabanlı iletişim araçlarına bırakmaya başladı.

Peki ya faks makineleri günümüzde halen daha neden kullanılıyor?

Faks cihazları kullanılmaya başlandığından beri iletişim araçlarının öncüleri arasında yer alıyor. Şaşırtıcı bir şekilde halen daha faks makineleri birçok kurumun günlük olarak kullandığı iletişim araçlarının başında yer alıyor. Faksı kullanan kurumların sayısıysa sandığınızdan daha fazla. Günümüzde faks kullanan yerlerin başında kamu kurumları, bankacılık sektörü, sağlık sektörü ve özel sektörde birçok tanınmış firma yer alıyor.

Yasal olarak geçerli sayılabiliyorlar.

Faks ile gönderilen ileti teyit edilmiş olmak koşuluyla ve bazı prosedürlerden geçtiği takdirde yasal olarak geçerli ileti sayılabiliyor. Birçok kurumda bu yüzden faks iletileriyle belge göndermeyi e-posta iletileriyle belge göndermeye tercih ediyor. Eğer bazı fakslar yasal olarak geçerli ileti özelliğine sahip olmasaydı, yasal geçerli olarak gönderilmesi gereken belgeler ya elden teslim edilecekti ya da teknolojinin sunduğu başka alternatiflerle iletilecekti.

Diğer iletişim araçlarına göre biraz daha güvenliler.

Geleneksel faks makineleri altyapı olarak telefon hatlarını kullanıyor, bilgisayar korsanlarının iletilere erişmesini sağlayabilecek herhangi bir dijital ağ kullanmıyor. Bu yüzden de gönderilen faks iletilerinin üçüncü şahıslar tarafından okunması ve ele geçirilmesi biraz daha zorlaşıyor.

Geleneksel faks makinelerinin daha güvenliği olan imkanlar sağlamasıysa güvenliğe önem veren kurumlar tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

Eski şirketler yüzünden de faks tercih ediliyor.

Ülkemizde de olduğu gibi dünyada da kökeni eskilere dayanan ve faksın çıktığı ilk yıllarda bu teknolojiyi edinmiş birçok şirket bulunuyor. Bu şirketler halen daha iletişim amaçları için faks kullanmayı tercih ediyor. Bunun sebepleri arasındaysa ya güvenlik önlemleri yatıyor ya da yeni bir teknolojiye geçiş zor olacağı için diğer araçları tercih etmemek yatıyor. Nede olsa eski alışkanlıklar kolay kolay bırakılmıyor değil mi?

Sizler faks teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz. En son ne zaman faks iletisi gönderdiniz?

Kaynaklar: HP, Science ABC, Make Use Of