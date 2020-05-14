Fallout 76, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Bethesda, korona günlerinde evlerinden çıkmayan oyunseverleri mutlu edecek bir gelişmeye imza attı. Amerikalı firma, Ekim 2018’de piyasaya sürdüğü Fallout 76’nın 14-18 Mayıs tarihleri arasında PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

Yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürdüğü Fallout 4 ile müthiş bir başarı yakalayan Bethesda, popüler RPG serisinin yeni halkası Fallout 76’yı 2018’in ekim ayında satışa sunmuştu, ancak oyun raflardaki yerini aldığı ilk günden bu yana övgüden çok eleştiriye maruz kaldı. Vault 76'nın hikayesini bizlere anlatan yapım, Fallout 3 ve Fallout 4’ün yaklaşık olarak iki yüzyıl kadar öncesinde geçiyor.

Bugüne kadar oyundaki eksiklikleri tamamlamak için pek çok güncelleme yayınlayan Bethesda, şimdi ise Fallout 76’yı kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir yaptı. 14 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar herkes, oyuna PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak erişebilecek.

Fallout 76, dört gün boyunca PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz oynanabilecek

Yukarıda da söylediğim gibi şirket, gelen geri dönüşler ışığında oyunda pek çok iyileştirme yaptı. Dolayısıyla Fallout 76’nın piyasaya çıktığı ilk zamanla bugün arasında gerçekten önemli bir fark var. Özellikle geçtiğimiz ay yayınlanan Wastelanders güncellemesi oyuna farklı bir tat getirmişti.

Oyuncular, kendilerine sunulan dört günlük süre zarfında Wastelanders güncellemesi ile oyuna eklenen NPC karakterlerini, yeni hikaye görevlerini ve birden fazla seçeneğe sahip diyalog sistemini deneyimleyebilecek. Fallout 76 dünyasını eskisine göre çok daha gerçekçi ve zengin bir hale getiren genişleme paketi, kesinlikle oyuna bir şans daha vermeye değer.

Oyuncular, Fallout 76'nın yeni genişleme paketi Wastelanders'ı da deneyimleyebilecek

Ek olarak, 14-18 Mayıs tarihleri arasında Fallout 76’yı ücretsiz olarak deneyimleyecek oyuncuların çift XP alacaklarını da söylemeden geçmeyelim. Eğer bu süre zarfında oyunu beğenir ve satın almaya karar verirseniz, kaldığınız yerden devam etme şansına sahip olacaksınız. Steam’deki fiyatı 129 TL olan Fallout 76, PS Store'da ise indirimle 134 TL’den alıcı buluyor.