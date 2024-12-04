Fantasian, nostaljik RPG deneyimini Apple Arcade’den sonra PC, PlayStation, Xbox ve Switch platformlarına taşıyor.

Hironobu Sakaguchi’nin geliştirdiği Fantasian, şimdi de PC, PlayStation, Xbox ve Switch platformlarında oynanabilir hale geldi. 2021’de Apple Arcade’e özel olarak çıkan oyun, artık daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek.

El yapımı dioramalarla oluşturulmuş dünyası ve nostaljik havası ile Fantasian, Apple Arcade’e özel olduğu dönemde sadece abone olanlar tarafından oynanabiliyordu. Ancak artık PC, PlayStation, Xbox ve Switch platformlarında erişilebilir durumda.

Oyuncu kitlesini genişletiyor

Fantasian, oyuncuları farklı boyutlardaki diyarlarla tanıştırarak, geniş bir mekanik istilayı engellemeye çalışan bir kahramanın hikayesini anlatıyor. Oyun, Final Fantasy hayranlarının aşina olduğu bir dizi öğeyi barındırıyor. Hafızasını kaybetmiş ana karakter, bilim kurgu ve fantastik öğelerin birleştiği bir dünya ve ünlü besteci Nobuo Uematsu'nun müzikleri gibi unsurlar, Fantasian’ı benzer oyunlardan ayıran özelliklerden sadece bazıları diyebiliriz.

Fantasian klasik RPG deneyimi arayanlar için iyi bir tercih olabilir. Eski usul oyunları sevenler için nostaljik bir deneyim sunarken modern dokunuşlarıyla da oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayabilmeyi hedefliyor.