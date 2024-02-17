iPhone'ların yeni güçlü çipleri sayesinde artık yüksek grafikli oyunları dahi akıcı olarak oynayabiliyoruz. Apple Arcade aboneliğinin sunduğu kütüphane ile birlikte artık düşük fiyata yüzlerce oyun oynamak mümkün. Apple Arcade'de mutlaka oynamanız gereken 10 RPG oyununu sizler için derledik.

Düşman çeşitliliği, kendine özgü hikâyesi ve sevimli grafikleriyle Legends of Kingdom Rush, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza geliyor.

Apple Arcade özel oyunu olarak piyasaya çıkan ve daha sonra diğer platformlara da çıkış yapan bu oyunu bir iPhone sahibiyseniz ve Apple Arcade üyeliğiniz varsa oynamanızı kesinlikle tavsiye ederiz!

Detaylarda boğulmayı sevenler için fantastik bir RPG: Battleheart Legacy+

Sizi telefonunuza bağımlı hale getirebilecek oyunlardan biri olan Battleheart Legacy+, 12 karakter sınıfı, 100'den fazla yetenek ve bir mobil oyuna göre devasa haritasıyla dikkat çekiyor.

"Hikâyeye kafa yormayayım, karakterimi güçlendireyim yeterli" tarzı bir RPG oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre! Apple Arcade üyeliği edindiğiniz takdirde oyunu üyeliğiniz boyunca oynayabilirsiniz!

Piksel grafikli, yandan kaydırmalı rol yapma ve strateji oyunu: Kingdom Two Crowns+

Bir oyunun başarılı olabilmesi için gerçekçi grafiklere ihtiyacının olmadığını kanıtlar nitelikte olan bu oyunda, basitçe anlatmak gerekirse bir hükümdarız ve ülkemizdeki vatandaşları çeşitli işlerde görevlendirerek krallığımızı geliştiriyoruz.

Onlarca saat oynanabilirliği ve ilerledikçe zorlaşan yapısıyla Kingdom Two Crowns+, Apple Arcade kütüphanesinde keşfedilmeyi bekleyen hazinelerden biri olarak türün sevenlerini bekliyor.

Bilinmedik bir gezegende, fantastik bir hayatta kalma macerası yaşamak isteyenlere: Crashlands+

Üretim sistemi en az Minecraft kadar kapsamlı olan bu küçük oyunda hemen hemen her şeye üreterek sahip oluyoruz. Ana hikâyenin yanı sıra onlarca yan görevlerin bulunduğu bu oyunda, karşılaştığınız NPC'lerle bambaşka serüvenlere atılacaksınız.

Listemizdeki diğer oyunlar gibi Crashlands+ da Apple Arcade üyeleri için ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında, türü seviyorsanız kaçırmayın!

Adeta bir görsel roman olan sıradışı rol yapma oyunu: Guildlings

Hikâyesiyle öne çıkan bu oyun, dilimize "işaretle ve tıkla" (point and click) olarak geçmiş oynanış mekaniğine sahip. İlk telefonunu alan bir genç kızın hikâyesini anlatan bu oyun kesinlikle merak uyandıran bir hikâyeye sahip.

Kafa dağıtmalık oyunları sevenlerin mutlaka göz atması gereken bu oyun, Apple Arcade kütüphanesinde türün sevenleriyle buluşmayı bekliyor.

Apple'ın Arcade oyunları arasında yılın oyunu seçtiği RPG oyunu: Fantasian

Fantasian, çıktığı ilk günden beri adından söz ettiren oyunların başında geliyor. Final Fantasy gibi efsanevi bir serinin yapımcısının elinden çıkan bu fantastik RPG oyunu, mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri.

Siz de bu fantastik dünyaya katılmak istiyorsanız, Apple Arcade'e özel olarak çıkış yapmış bu oyunu Arcade üyeliğinizle oynayabilirsiniz.

Kralların liginde bir kral olarak oynadığımız, strateji unsurları barındıran rol yapma oyunu: King's League II

Kralların bulunduğu bu ligde yapılacak çok fazla şey var. Oynanış çeşitliliği, turnuvalar ve zindan savaşlarıyla birlikte King's League 2'de amacımız çeşitli savaşlara katılıp zaferler alarak belirli konumların muhafızı olmak.

Serinin ikinci oyunu olarak karşımıza çıkan King's League 2, Apple Arcade'de en başarılı rol yapma strateji oyunlarından biri, türün sevenlerine duyurulur!

Bir oyun türünün ortaya çıkmasına sebep olmuş, zamansız efsane: Castlevania: Grimoire of Souls

Oyun dünyasının en önemli oyunlarından biri olan Castlevania'yı oyunlarla ilgisi olan herkes bilir. 1986 yılında hayatımıza giren Castlevania günümüzde de hâlâ adından söz ettiren, adeta yaşayan bir efsane.

Başlı başına bir oyun türünün yaratılmasına sebep olan bu efsanevi oyunu Apple Arcade üyeliği ile deneyimleyebilirsiniz!

Light serisinin son oyunu ve içlerinde en eğlenceli olanı: Steven Universe: Unleash the Light

Steven Universe severlerin bayılacağı bu oyuna serinin önceki oyunlarını oynayarak başlarsanız çok daha iyi olur. Türkçe dil desteği bulunan oyunumuzda çeşitli bulmacalarla birlikte gizli öğeler toplayarak hikâyede ilerliyoruz.

Oyun içindeki yan karakterlerle atıldığımız bu maceraya sizler de dahil olmak isterseniz, bu oyuna Apple Arcade kütüphanesinden ulaşabilirsiniz!

Cyberpunk atmosferini özleyenler için oldukça keyifli bir deneyim: Neo Cab

Her şeyin robotikleştiği, günümüzden yüzlerce yıl ileri bir gelecekte bir taksi şoförü olarak oynadığımız Neo Cab'de taksimize binen yolcuların hayat hikâyelerini dinleyerek bir nevi müşterilerimizin dert ortağı oluyoruz.

Gelecekte bir taksi şoförü olmanın nasıl bir duygu olduğunu deneyimlemek isteyen oyuncular için Neo Cab, Apple Arcade üyeliği ile oynanabilir oyunlar arasında yer alıyor.

• Apple Arcade kütüphanesine eklenecek yeni rol yapma oyunlarını kaçırmamak için bu bağlantıya tıklayarak Apple Arcade üyesi olabilirsiniz.