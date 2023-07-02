Crytek tarafından geliştirilen Far Cry’ın ilk oyununun orijinal kaynak kodları internete sızdırıldı. Sızdırılan kodlar, Archive sitesinde paylaşıldı.

İlk olarak 2004 yılında Crytek tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Far Cry, bir birinci şahıs bir nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2004 yılından bugüne seri halinde devam eden oyunun ilk versiyonu, bugün itibarıyla orijinal kaynak kodu ile sızdırıldı.

Oyun modcusu Vinicus Medeiros tarafından Twitter’da paylaşılan kaynak kodları, daha sonra Reddit gibi platformlarda da yayıldı.

Far Cry 1’in kaynak kodları Archive adlı sitede yayınlanıyor

Far Cry 1’in kaynak kodunun sızdırılmasının ardından birçok kişi oyunu kendi modlarıyla yeniden yapma fırsatı elde etti. İlk olarak ünlü oyun modcusu Vinicus Medeiros tarafından Twitter’da paylaşılan kodlar, ardından hızlı bir şekilde yayıldı.

Far Cry 1’in 1.34 sürümüne ait orijinal kaynak kodlarını Archive adlı sitede bulabilirsiniz.

İlk olarak 2004 yılında Crytek tarafından geliştirilen Far Cry, daha sonrasında Ubisoft’a geçti. 2007 yılında Ubisoft tarafından piyasaya sürülen oyun, oyunseverler arasında hızla popülerlik kazandı. 2021 yılında ise serinin son oyunu Far Cry 6 piyasaya sürüldü.