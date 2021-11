Far Cry 6’nın Vaas: Instanity DLC’si Övgüleri Topladı

Far Cry 6’nın Vaas: Instanity ek paketi, bu ay oyuncularla buluştu. İlk izlenimlerinin olumlu olan ek paketin seriye yeniden hayat vereceği düşünülüyor.

Far Cry hayranları, serinin altıncı oyununun yeni ve farklı bir bakış açısıyla piyasaya sürülmesini bekliyordu. Bu beklentileri kısmen karşılayan Far Cry 6, bazı açılardan serinin geride kalan oyunlarına oldukça fazla benzemesinden dolayı istediği başarıya pek de ulaşamamıştı. Oyuna bu sebeple ara veren oyunculara Far Cry 6’nın kötü karakterinden e-posta bile atılmıştı.

Ubisoft, geçtiğimiz aylarda oyuna yeniden hayat vermek için Far Cry serisinin belki de hafızalara en çok kazınan kötü adamını geri getireceğini açıklamıştı. Bu ay yayınlanacak Vaas: Insanity DLC’siyle Vaas karakteri yeniden oyunculara kavuşuyor. İlk izlenimlerse oldukça olumlu. Yayınlanan DLC fragmanından yola çıkarak Far Cry serisinin tekrara düştüğü oyunlarında yeni bir sayfanın açılacağı düşünülüyor.

Far Cry 6’nın Vaas: Instanity DLC’yi tanıttığı fragmanı:

Far Cry serisinin eski duruşundan bir hayli farklı olan Vaas: Instanity, Vaas karakterinin zihnini yakından inceliyor. Seriyi oynayanların bildiği gibi Vaas, Jason Brody tarafından Far Cry 3’ün sonunda bıçaklanarak öldürülmüştü. Yeni DLC de Vaas’ın bu en son anısıyla başlıyor. Oyuncuların yapması gereken; Vaas’ın kötü anılarla ve sembolizmle dolu zihninin içinden kurtulup kaçmak.

Vaas: Instanity, giriş seviyelerinde çok zor olmadığı gibi ilerledikçe de aynı düzeyi korumaya devam ediyor. DLC’nin asıl amacı, yeni formatı oyunculara olabildiğince kolay bir şekilde tanıtmak. Vaas karakterinin hikayesini birçok açıdan ele alan DLC, Far Cry 3 görsellerinden de parçalara sahip. Oyunun ilk analizini yapan uzmanlar, Vaas: Instanity’nin orijinal Far Cry 6’dan çok daha sürükleyici bir hikayeye sahip olduğu görüşünde.

Far Cry 6’nın Season Pass fragmanı (Türkçe altyazılı):