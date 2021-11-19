Rockstar, GTA: The Trilogy İçin Özür Yazısı Yayınladı

Rockstar, elinde patlayan GTA: The Trilogy oyunu için bugün resmi internet sitesi üzerinden özür diledi. Özür yazısında GTA’nın orijinal PC oyunlarıyla ilgili yeni bir açıklama gelirken hayranlardan sosyal medya üzerinden ‘daha anlayışlı’ olmalarını rica etti.

Oyun tutkunlarının uzun zamandır dört gözle beklediği GTA: The Trilogy – Definitive Edition tam olarak bir faciayla sonlandı. Öncelikle iç karartan grafikleriyle sosyal medyada alay konusu olan oyun daha sonra Rockstar Launcher’ın çevrimdışı hale gelmesiyle tamamen oynanamaz hale gelmişti.

Eleştirilerin hemen ardından Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Rockstar Support, oyunun PC satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Bugün ise şirket, felaketle sonuçlanan oyunu için internet sitesi üzerinden resmi bir özür yazısı yayınladı.

Üç klasik GTA oyununun orijinal versiyonları tekrar yayınlanacak:

Bugün yayınlanan yazıda oyunculardan özür dileyen Rockstar, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bu oyunları oynarken sorunlarla karşılaşan herkesten içtenlikle özür diliyoruz. Bu üç oyunun güncelleştirilmiş versiyonları hem bizim kalite standartlarımızın hem de hayranlarımızın beklentilerinin altında kaldı. GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının klasik PC versiyonlarını en yakın zamanda paket halinde Rockstar Store’a ekleyeceğiz.” Ayrıca şirket, 30 Haziran 2022 tarihine kadar GTA: The Trilogy – Definitive Edition oyununun PC versiyonunu satın alan oyuncular için klasik üç oyunun da ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Şirket, oyunlardaki güncellemeler üzerinde çalışmalara devam ettiği dönemde herkese sabrından ve anlaşışından dolayı teşekkür ederken sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara karşı da hayranlarına çağrıda bulundu: “Bunu söylemek bize büyük üzüntü veriyor ancak oyun geliştirici ekibimizdeki bazı üyelerin sosyal medya üzerinden taciz edildiklerinin haberlerini alıyoruz. Oyuncularımızdan rica ediyoruz; lütfen bu süreci atlatmak için çalışmalarımızı devam ettirirken saygılı ve medeni ilişkiler sürdürmeye gayret edelim.”

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