'FarmVille 3 - Hayvan Sevgisi' Yayınlandı: Nasıl İndirilir?

Zynga, fenomen hale gelen çiftlik oyunu FarmVille'in yepyeni sürümü FarmVille 3'ü resmen yayınladı. iOS ve Android telefonlar ile M1 işlemcili Mac'ler için yayınlanan oyun, çiftlik oyunu tutkunlarının yeni favorisi olacak gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden biri olan Zynga, 2009 yılında FarmVille isimli çiftlik oyununu piyasaya sürmüştü. Facebook üzerinden oynanabilen oyun, kısa bir süre içerisinde milyonlara ulaştı. Geçen yıllar boyunca farklı sürümleriyle karşımıza çıkan FarmVille, 300 milyonu aşkın oyuncusu ile tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak özellikle de Adobe Flash desteğinin kesilmesi, bu oyunun tarihin tozlu raflarına gömüleceğinin düşünülmesine yol açmıştı.

Ancak böyle bir şey olmadı. Fenomen hale gelen oyunu ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Zynga, FarmVille 3'ü resmen yayınlandı. iOS ve Android ekosistemlerine ek olarak M1 işlemcili Mac'lerde oynanabilir olan FarmVille 3, çiftlik oyunlarını sevenlerin açık ara favorisi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Farmville 3'ten gelen ekran görüntüsü şöyle

FarmVille 3, bugünkü mobil oyun dünyasının atası olarak nitelendirebileceğimiz FarmVille'e benzer şekilde geliştirildi. Kullanıcılar, oyunun diğer sürümlerinde olduğu gibi bu sürümünde de hem hayvan besiciliği yapacak hem de tarımla uğraşacaklar. Verilen görevleri yerine getiren oyuncular, çiftliklerini diledikleri gibi büyütebilecekler.

Farmville 3 için hazırlanan tanıtım videosu

Eğer siz de Farmville 3 macerasına hemen dahil olmak isterseniz, oyunun Google Play Store'daki listeleme sayfasına burada, App Store'da yer alan listeleme sayfasına ise buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. M1 işlemcili bir Mac kullanıyorsanız, buradaki bağlantı ile oyunun tarayıcı sürümünü de kullanabilirsiniz.