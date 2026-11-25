GTA 6'nın sızdırılan konsol sürümünü PC'ye uyarlamayı hedefleyen Leonida isimli proje süresiz olarak durduruldu.

Oyuncular tarafından geliştirilen ve GTA 6'yı PC platformunda çalıştırmayı hedefleyen Leonida projesi, duyurulmasından yalnızca birkaç gün sonra rafa kaldırıldı.

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15 yaşında olduğu belirtilen proje geliştiricisi Not Rexed, X üzerinden yaptığı açıklamada "kontrolü dışındaki" engeller nedeniyle projeyi sonlandırdığını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından projenin 179 bin üyeli Discord sunucusu ve GitHub deposu tamamen erişime kapatıldı.

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Rockstar müdahale etmiş gibi görünüyor

Projenin arkasındaki ismin bir sonraki paylaşımında "Rockstar'ın sunucumu kapatması sebeplerden yalnızca biriydi" ifadelerini kullanması, iptal kararının doğrudan stüdyonun müdahalesiyle alındığını doğruluyor. Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two'nun yakın zamanda GTA 5'i resmî olmayan yollarla Nintendo Switch'e portlayan Paralympics Productions'a telif ihtarı gönderdiği göz önüne alındığında, bu hamle şaşırtıcı değil.

Statik yeniden derleme (recompilation) yöntemiyle oyunun konsol sürümünü doğrudan PC'ye uyarlamayı amaçlayan Leonida, alanındaki en büyük girişimdi. Son dönemde yapay zekânın da desteğiyle The Legend of Zelda: Ocarina of Time gibi başarılı yeniden derleme örnekleri görülse de GTA 6 cephesinde işler zorlaşıyor. Sosyal medyada adından söz ettiren VIctory gibi alternatif projeler şimdilik aktif kalsa da Rockstar'ın sıkı takibi nedeniyle gelecekleri belirsizliğini koruyor.