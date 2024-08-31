Faroe Adaları, sadece 1.200 kişilik nüfus için milyonlarca euro harcayarak bir tünel inşa ediyor. Bu küçük ada topluluğu için böyle büyük bir yatırım neden yapılıyor?

Faroe Adaları'nda devasa inşaat projeleri genellikle büyük şehirlerde görmeye alışkın olduğumuz türden yatırımlar gibi görünse de bu küçük ada topluluğu büyük adımlar atmaya devam ediyor.

Üstelik buna 1.200 kişi için tünel inşası da dahil! Yatırım arkasındaki neden ise epey mantıklı.

21 Haziran 2018'de, Faroe Adaları'nın uzak Streymoy adasında, Sandoyartunnilin adı verilen yeni bir deniz altı tünelinin ilk patlaması gerçekleştirildi.

Bu tünel; yaklaşık 1.200 kişilik nüfusuyla Sandoy adasını, 20 kat daha fazla nüfusa sahip olan Streymoy adasına bağlayacaktı. Proje, adaların birbirine bağlanması ve bu sayede yerel ekonominin canlanması amacıyla da hayata geçirildi.

Faroe Adaları; Kuzey Atlantik'te, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlanmış durumda. Yaz aylarında güneşin batmadığı bu uzak adalarda, sadece birkaç bin insan yaşıyor.

Buna rağmen Faroe hükûmeti, Sandoyartunnilin’in inşası için 53 milyon euro gibi büyük bir bütçe ayırdı ve ayrıca 347 milyon euro daha borçlandı. Bu yatırımlar, ada halkının birbirine daha sıkı bağlanması ve adalar arasındaki ulaşımın iyileştirilmesi için yapıldı.

Sandoyartunnilin, Faroe Adaları'nda inşa edilen ilk tünel değil.

Bu, adalar arasında inşa edilen dördüncü deniz altı tüneli. Önceki tüneller, Faroe Adaları’nda yaşayan nüfusun %88’ini tek bir yol ağına bağladı. Bu tünellerden biri, dünyanın ilk deniz altı kavşağını bile içeriyor.

Faroe Adaları gibi zorlu coğrafi koşullara sahip bir bölgede bu tünel sistemi, halkın yaşam kalitesini artırmak için hayati bir öneme sahip. Faroe Adaları’ndaki bu tünel projelerinin maliyeti oldukça yüksek olsa da bu yatırımların ada halkına olan faydası yadsınamaz.

2023 yılında tünellerden 4,5 milyondan fazla araç geçti. Bu rakam, büyük şehirlerdeki tünellerle kıyaslandığında düşük görünse de Faroe Adaları gibi küçük bir bölge için oldukça önemli bir sayı.

Faroe Adaları’nın bu büyük yatırımı yapmasının arkasında, ada halkının yaşam kalitesini artırma amacı yatıyor.

Önceden adalar arasında ulaşım sadece feribotlarla sağlanıyordu. Ancak bu feribot seferleri, sık sık kötü hava koşulları nedeniyle iptal ediliyor ve adalar arasındaki ulaşımı oldukça zorlaştırıyordu.

Tünellerin inşasıyla bu sorun ortadan kalktı ve adalar arasındaki ulaşım 24 saat kesintisiz hâle geldi. Tünellerin bir diğer önemli avantajı ise hız. Örneğin, Sandoy adasından Streymoy adasına feribotla ulaşmak bir saatten fazla sürerken tünel sayesinde bu yolculuk sadece 16 dakika sürüyor.

Bu da ada halkının hastanelere, işlerine ve diğer temel hizmetlere çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

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