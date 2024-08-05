İsviçre’deki Dünyanın En Uzun ve En Derin Tüneli Unvanını Elinde Bulunduran Gotthard Base Tüneli (Tam 57 Kilometre Uzunluğunda!)

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Büyük altyapı projeleri üstün mühendislik teknikleriyle öne çıkıyor. Bu içerikte dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli olan Gotthard Base Tüneli’nden bahsedeceğiz.

İsviçre'nin kalbinde bir mühendislik harikası olarak yer alan Gotthard Base Tüneli’nin, yalnızca İsviçre'nin değil, tüm Avrupa'nın ulaşım ağını kökten değiştirdiği söyleniyor.

Dünyanın hem en uzun hem de en derin tüneli olarak anılan bu tünele ilişkin detayları anlatmaya başlayalım.

Gotthard Base Tüneli, tam 57 kilometre uzunluğunda!

Gotthard Base tüneli

1999 yılında başlayan ve tam 17 yıl süren yoğun çalışmaların ardından, 2016'da kullanıma açılan bu tünel, uzunluğuyla dünyanın en uzun tüneli olma unvanına sahip oldu.

Tünel, Alpler'in altından geçerek İsviçre'nin kuzeyindeki Erstfeld ile güneyindeki Bodio kasabalarını birbirine bağlıyor.

 Bu olağanüstü yapının en derin noktasıysa yüzeyin 2300 metre altında ve bu derinlik onu aynı zamanda dünyanın en derin demiryolu tüneli de yapıyor.

İnşaat sürecinde, yaklaşık 2500 işçinin görev aldığı ve toplamda 28 milyon ton kaya çıkarıldığı da belirtiliyor.

Gotthard Base Tüneli’nin, ileri düzey mühendislik ve teknolojiler kullanılarak inşa edildiği belirtiliyor.

Gotthard Base tüneli

Tünelin kazılması sırasında kullanılan devasa makinelerin her birinin 450 metre uzunluğunda ve 3.000 ton ağırlığında olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca bu makinelerin, tünelin kazılmasında ve beton kaplamasının yapılmasında kritik bir rol oynadığı da ekleniyor.

Tünelin iç yapısının, güvenlik ve etkinlik açısından son derece gelişmiş olduğu, her 325 metrede bir acil çıkış tünelleri ve her 50 metrede bir güvenlik geçitleri bulduğu belirtiliyor.

Ayrıca, yangın güvenliği, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin de en son teknolojiyle donatıldığı vurgulanıyor.

Gotthard Base Tüneli'nin açılmasıyla birlikte, İsviçre ve Avrupa arasındaki ticaret yollarının önemli ölçüde kısaldığı ve tünelin Alpler üzerindeki yük taşımacılığını hızlandırarak yıllık 20 milyon ton yükün dağ yollarından demiryoluna kaydırılmasını sağladığı da söyleniyor.

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