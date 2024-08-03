Mühendislik harikaları birçok açıdan büyük kitlelerin dikkatini çekiyor. Bu içerikte, mühendislik ve teknoloji dünyasında bir devrim niteliği taşıyan dünyanın en uzun su altı tüneli olan Taihu Tüneli’nden bahsedeceğiz.

Çin'in gelişen altyapı projeleri arasında öne çıkan ve tam 1.56 milyar dolar bütçeye sahip olan Taihu Tüneli, sadece uzunluğuyla değil, aynı zamanda inşaat sürecindeki yenilikçi tekniklerle de dikkat çekiyor.

Peki, bu devasa proje nasıl hayata geçirildi ve hangi teknolojiler kullanıldı? Mühendislik harikası olarak anılan Taihu Tüneli'nin detaylarını incelemeye başlayalım.

Taihu Tüneli, 10.79 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun su altı tüneli olarak anılıyor.

Yangtze Nehri Deltası'nda bulunan Taihu Gölü'nün altından geçen bu tünel, 2021 yılında tamamlanarak dünyanın en uzun su altı tüneli olma unvanını kazandı.

Tünel, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou ve Wuxi şehirlerini birbirine bağlayarak bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefleyerek hayata geçirildi.

Tünelin inşasında, dünya çapında kullanılan en büyük kalkan tipi tünel açma makinelerinden biri kullanıldığı biliniyor.

Ayrıca, tünelin su geçirmezliği ve dayanıklılığı için özel beton karışımları ve su yalıtım malzemelerinin de kullanıldığı belirtiliyor.

Taihu Tüneli, sadece uzunluğuyla değil, aynı zamanda genişliği ve yüksekliği ile de dikkat çekiyor.

Tünelin iç genişliğinin 17.45 metre genişliğinde ve çift yönlü dört şeritli yol olarak tasarlandığı biliniyor.

Bu sayede, tünelin günde yaklaşık 50.000 aracın geçişine olanak tanıdığı belirtiliyor.

İnşaatına 2018 yılında başlanan ve yaklaşık üç yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda 2021 yılında tamamlanan bu projenin zamanında tamamlanması için titiz planlama çalışmalarının yanı sıra modern inşaat tekniklerinin etkin bir şekilde kullanıldığı söyleniyor.

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