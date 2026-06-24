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Fas-Haiti Maçı TRT Spor ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

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Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak Fas-Haiti maçı canlı izlemek için TRT Spor yayın bilgilerini derledik. İşte TRT Spor güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Fas-Haiti Maçı TRT Spor ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda Fas, Haiti ile kozlarını paylaşıyor. Saat 01.00’de başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de Fas-Haiti maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

Öte yandan, grup aşamasının dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen Fas - Haiti maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

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Fas-Haiti Maçı TRT Spor ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
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Fas-Haiti maçı canlı izlemek için gerekenler:

Fas-Haiti maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 01.00’de başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT Spor canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

Fas-Haiti maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

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Fas-Haiti maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT Spor maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme

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TRT Spor yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT Spor'u uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11054 MHz frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekiyor.

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