FaZe Clan ‘Milyar Dolarlık Espor Kulübü’ Olmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük e-spor kulüplerinden FaZe Clan, SPAC yöntemiyle New York Borsası'na giriş yapacak. 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen işlemler, FaZe Clan'a yeni bir gelir kapısı açmış olacak.

Dünyanın en büyük e-spor kulüplerinden biri olarak bilinen FaZe Clan, sektördeki en önemli işlerden bir tanesine imza attı. B.Riley Principal 150 Merger Corp. isimli bir şirket ile anlaşmaya vardığı duyurulan e-spor kulübü, bu anlaşma sayesinde halka arz olacak. Kulüp, resmi işlemler tamamlandıktan sonra New York Borsası'nda (Nasdaq) listelenmeye başlayacak.

B.Riley Principal 150 Merger Corp. tarafından yapılan açıklamalara göre anlaşma, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olacak. Sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanması ve FaZe Clan'ın, 2022'nin ilk çeyreğinde borsaya resmen giriş yapması bekleniyor.

FaZe Clan, 350 milyondan fazla takipçiye sahip

FaZe Clan, bir e-spor takımından ziyade büyük bir kulüp. Fortnite ve PUBG gibi popüler hayatta kalma oyunlarının yanı sıra CS:GO, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Valorant, FIFA 21 ve Rocket League gibi oyunlar için de profesyonel takımları bünyesinde barındıran FaZe Clan, dünya genelinde 350 milyon civarında oyun tutkunu tarafından takip ediliyor. İşte bu oluşum şimdi, video oyun dünyasının yanı sıra yatırımcılar tarafından da takip edilecek.

Bu arada, FaZe Clan'ın borsaya girişinin alışagelmiş yöntemlerden farklı olduğunu belirtmekte fayda var. B.Riley Principal 150 Merger Corp., borsaya giriş için paravan şirket olarak kullanılacak. Tamamen yasal olan ve "SPAC" olarak isimlendirilen bu işlem sayesinde, borsaya giriş işlemleri kolaylaşmış olacak.