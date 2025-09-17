FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

EA'in merakla beklenen oyunu FC 26'nın hangi bölge ve hangi platformda ne zaman erişime açılacağını sizler için açıkladık.

Futbolseverlerin merakla beklediği FC 26 için artık son saatlere girdik. Oyunun Ultimate Edition sürümünü ön sipariş verenler, oyunu tam 7 gün önceden oynama imkânı yakalayacak. Peki FC 26 ne zaman erişime açılacak?

Aslında serinin her yıl benzer saatlerde erişime açıldığını biliyoruz ama platformlar arası farklılıklardan ötürü her oyuncu aynı anda oyuna giremiyor. Yine buna da geçtiğimiz yıl şahit olmuştuk.

FC 26 ne zaman erişime açılacak?

Oyunu PC platformunda Steam, Epic Games ve EA App'ten satın alanlar için oyun, 18 Eylül'ü 19 Eylül'e bağlayan gece TSİ 02.00'da erişime açılacak. Bu saat, oyunun Steam sayfasında yer alan geri sayımda görülebiliyor. Bir istisna olarak eğer EA Play Pro aboneliğiniz varsa oyuna yarın TSİ 15.00 itibarıyla erişebileceksiniz.

PlayStation platformunda ise durum daha farklı. Sony'nin politikaları gereği PlayStation tarafında oyunlar tüm bölgelerde yerel saat ile gece yarısı 00.00'da erişime açılıyor.

Xbox tarafında da bu saat geçerli. Yani yarın gece 00.00'da oyun erişime açılacak fakat Xbox tarafında farklı bir yöntem var. Oyun tüm bölgelerde gece yarısı 00.00'da erişime açılacağı için Xbox konsolunuzun bölgesini Yeni Zelanda yaparak oyuna 9 saat önceden yani yarın 15.00'da erişebilirsiniz.

FC 26 standart sürüm sahipleri ne zaman oynayabilecek?

Standart sürüm tarafında PC kullanıcıları oyuna daha erken erişecek. PC kullanıcıları 25 Eylül TSİ 15.00'da oyunu oynamaya başlayabilecekler.

Konsol kullanıcıları ise 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece yarısı 00.00'da oynamaya başlayabilecekler.