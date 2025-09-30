FC 26'da Rakibinizin Gol Sevincini İzlemek İstemiyorsanız Bu Ayarı Kapatın

Her yıl FC eski adıyla FIFA serisinde en irite olduğumuz, hatta zaman zaman sinir küpüne dönüştüğümüz anlar rakibin gol sevinçleri olur. Peki bunu kapatabileceğinizi söylesek?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da futbol tutkunlarının bir numaralı oyunu piyasaya sürüldü ve hepimiz şimdiden onlarca saatimizi FC 26'ya harcamış durumdayız. Peki her yıl en sinir olduğumuz şey olan, gol yediğimizde rakibin gol sevincini izleme problemine bir çözüm var mı?

Aslında bu çözüm geçtiğimiz yıl FC 25 ile oyuna eklenmiş olsa da neredeyse kimsenin bundan haberi yok. Bu tarz golleri, gol sevinçlerini ve özel hareketleri izletmeye "Showboating" deniliyor. Yani hareket ne olursa olsun işi şova dökmek diyebiliriz. Hâl böyle olunca kimi zaman biz de rakibe gollerimizi ve gol sevinçlerimizi izletmek isteyebiliyoruz ama aynısını biz yaşadığımızda da sinir oluyoruz.

FC 26'da rakibin gol sevincini izleme nasıl kapatılır?

Ayarlar'a girin.

Oyun Ayarları kısmına girin.

Görsel sekmesine gelin.

Sevinç Kamerası Odaklanması özelliğini 'Kullanıcının Kontrol Ettiği Takım' olarak seçin.

Bu ayarı bu şekilde değiştirdiğinizde artık rakibiniz gol attığında onun size izletmeye çalıştığı gol sevincini değil, takımınızdaki oyuncuların üzüldüğü anları göreceksiniz. Belki de bu sayede içinizdeki siniri oyuncuları fırçalayarak atabilirsiniz, artık orası size kalmış.