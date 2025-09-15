FC 26'da Yer Alacak Tüm Şarkılar Açıklandı (Listede Bir Tane de Türk Var)

EA, 26 Eylül’de piyasaya sürülecek FC 26 için merakla beklenen soundtrack listesini açıkladı. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC için çıkacak oyunda dünya çapında ses getiren 109 şarkı yer alıyor. Ayrıca listede geçen yılki FC 25'te olduğu gibi bir adet de Türk sanatçı bulunuyor.
EA’nın müzik başkanı Steve Schnur, FC 26’nın “en cesur ve en çeşitli” soundtracklerden biri olduğunu vurgulayarak, müziğin her zamanki gibi futbol kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Pinkpantheress ise “Girl Like Me” şarkısının listede yer almasının kendisi için sürreal olduğunu belirtti ve futbol ile müziğin insanları doğal bir şekilde bir araya getirdiğini söyledi.
FC 26'da yer alan tüm şarkılar
- Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor
- Alewya – Selah
- Aminé – Vacay
- Animal Collective – Love On the Big Screen
- AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love
- Artemas – this ones gonna hurt me
- Baby Universe – We Can Pretend
- Bag Raiders, Panama – Flowers
- Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton
- Bearcubs – Take Me Home
- Big Wild ft. iDA HAWK – Universe
- Bou ft. DRS – Mercy
- Boy Amor – Surfin’
- Brent de la Cruz – Save Your Breath
- CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR
- Catching Flies – Iajoc
- cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately
- corto.alto – DON’T LISTEN
- D.O.D ft. RAHH – Sunshine
- Deki Alem – Fun
- Djo – Back On You
- DNMO & Confz – Slumber
- Dominic Fike – upset & aggressive
- DYSTINCT, 3robi – MA3LISH
- Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins
- Ed Sheeran – Symmetry
- Falle Nioke – Heaviness
- Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas
- Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) – Victory Lap
- Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang
- Good Neighbours – People Need People
- Graft – Headliner
- Gurriers – Erasure
- HAIM – Gone
- hard life – y3llow bike
- Haute & Freddy – Fields of Versailles
- INJI – GOOD TIME GIRL
- Jack Garratt – Higher
- Jadu Heart – U
- Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
- Jazz Alonso – SCORPION
- JENNIE – like JENNIE
- Jersey – Colors Turn Grey
- Joalin – Camaleón
- John Glacier – Emotions
- Joy Crookes – Fade Your Heart
- Joy Overmono & Skiifall – Lippy
- KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days
- King Princess – Cry Cry Cry
- Kinky – Sonido de la Casa
- KMB – BOMBAY
- Kofi Stone – Colours In My Mind
- Kojey Radical – Conversation
- Labrinth – Stardust
- Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood
- Liza ft. 7PARALLEL – Lover’s Skit
- Poor Business Man – Malka
- Jilala – Master Peace
- Spin The Block – Master Peace
- There’s No More Underground – Mei Semones
- Dumb Feeling – Mergui
- Risk It All – Mild Minds
- LAST CHANCE – MORN
- Modern Man – Moses Yoofee Trio ft. ENNY
- GREEN LIGHT – Mumzy Stranger, Muza
- KI KORI – Myd
- Our Home – Myles Smith
- Gold – Nick León ft. Esty & Mediopicky
- Millennium Freak – Obongjayar
- Not In Surrender – Original Koffee
- KOFFEE – Pahua
- Gritar – Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
- Passe A Respeitar – PARTYOF2
- all 4 the best – PinkPantheress
- Girl Like Me – PLS&TY ft. Sofiya Nzau
- Your Love (Antdot Remix) – Polo & Pan (ft. Metronomy)
- Disco Nap – Pulp
- Spike Island – Raf Saperra & Ikky
- Ni Billo – Reaper
- Shark – reezy
- SABÍA QUE NO – Rels B
- YUNIRIO KOSTA – Mountain Top
- Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning
- Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers
- Sampa The Great – Can’t Hold Us
- Saya Gray – ..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
- sheng – BENZ 奔驰
- Silver Gore – All The Good Men
- Sofia Kourtesis – Sisters
- SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] – Miçanga
- Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls
- Soulwax – Run Free
- Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’
- Sudan Archives – DEAD
- Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane
- The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
- The Glitch Mob – Wild Inside
- Tom Grennan – Cool With That
- Tshegue – MOTO
- UFOs – UFO
- VLURE ft. Psweatpants – Something Real
- Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind
- Wet Leg – pond song
- Weval – MOVING ON
- Woodcamp – Eatin’ Good
- Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You
- Young Miko – Wassup
- Yuno – Gimme Ocean
Soundtrack’e damga vuran detaylardan biri de futbol sahalarında tanıdığımız Moise Kean’in müzik dünyasına adım atması oldu. “BOMBAY” isimli parçasıyla EA tarihine geçen Kean, hem futbolcu hem de sanatçı olarak oyunda yer almanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini belirtti.
Geçtiğimiz yılki FC 25'te yer alan Summer Cem - Ver Kaç'tan sonra bu yıl da bir Türk soundtrack'te yer alıyor. INJI'nin “GOOD TIME GIRL” parçasını bu yıl FC 26'da bolca duyacağız gibi.