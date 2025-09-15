FC 26'da Yer Alacak Tüm Şarkılar Açıklandı (Listede Bir Tane de Türk Var)

EA, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek FC 26 öncesinde oyunda yer alacak tüm şarkıların listesini yayımladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede bir türk sanatçı var.

Barış Bulut / Editor

EA, 26 Eylül’de piyasaya sürülecek FC 26 için merakla beklenen soundtrack listesini açıkladı. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC için çıkacak oyunda dünya çapında ses getiren 109 şarkı yer alıyor. Ayrıca listede geçen yılki FC 25'te olduğu gibi bir adet de Türk sanatçı bulunuyor.

EA’nın müzik başkanı Steve Schnur, FC 26’nın “en cesur ve en çeşitli” soundtracklerden biri olduğunu vurgulayarak, müziğin her zamanki gibi futbol kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Pinkpantheress ise “Girl Like Me” şarkısının listede yer almasının kendisi için sürreal olduğunu belirtti ve futbol ile müziğin insanları doğal bir şekilde bir araya getirdiğini söyledi.

FC 26'da yer alan tüm şarkılar

Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor

Alewya – Selah

Aminé – Vacay

Animal Collective – Love On the Big Screen

AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love

Artemas – this ones gonna hurt me

Baby Universe – We Can Pretend

Bag Raiders, Panama – Flowers

Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton

Bearcubs – Take Me Home

Big Wild ft. iDA HAWK – Universe

Bou ft. DRS – Mercy

Boy Amor – Surfin’

Brent de la Cruz – Save Your Breath

CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR

Catching Flies – Iajoc

cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately

corto.alto – DON’T LISTEN

D.O.D ft. RAHH – Sunshine

Deki Alem – Fun

Djo – Back On You

DNMO & Confz – Slumber

Dominic Fike – upset & aggressive

DYSTINCT, 3robi – MA3LISH

Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins

Ed Sheeran – Symmetry

Falle Nioke – Heaviness

Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas

Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) – Victory Lap

Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang

Good Neighbours – People Need People

Graft – Headliner

Gurriers – Erasure

HAIM – Gone

hard life – y3llow bike

Haute & Freddy – Fields of Versailles

INJI – GOOD TIME GIRL

Jack Garratt – Higher

Jadu Heart – U

Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together

Jazz Alonso – SCORPION

JENNIE – like JENNIE

Jersey – Colors Turn Grey

Joalin – Camaleón

John Glacier – Emotions

Joy Crookes – Fade Your Heart

Joy Overmono & Skiifall – Lippy

KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days

King Princess – Cry Cry Cry

Kinky – Sonido de la Casa

KMB – BOMBAY

Kofi Stone – Colours In My Mind

Kojey Radical – Conversation

Labrinth – Stardust

Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood

Liza ft. 7PARALLEL – Lover’s Skit

Poor Business Man – Malka

Jilala – Master Peace

Spin The Block – Master Peace

There’s No More Underground – Mei Semones

Dumb Feeling – Mergui

Risk It All – Mild Minds

LAST CHANCE – MORN

Modern Man – Moses Yoofee Trio ft. ENNY

GREEN LIGHT – Mumzy Stranger, Muza

KI KORI – Myd

Our Home – Myles Smith

Gold – Nick León ft. Esty & Mediopicky

Millennium Freak – Obongjayar

Not In Surrender – Original Koffee

KOFFEE – Pahua

Gritar – Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl

Passe A Respeitar – PARTYOF2

all 4 the best – PinkPantheress

Girl Like Me – PLS&TY ft. Sofiya Nzau

Your Love (Antdot Remix) – Polo & Pan (ft. Metronomy)

Disco Nap – Pulp

Spike Island – Raf Saperra & Ikky

Ni Billo – Reaper

Shark – reezy

SABÍA QUE NO – Rels B

YUNIRIO KOSTA – Mountain Top

Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning

Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers

Sampa The Great – Can’t Hold Us

Saya Gray – ..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )

sheng – BENZ 奔驰

Silver Gore – All The Good Men

Sofia Kourtesis – Sisters

SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] – Miçanga

Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls

Soulwax – Run Free

Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’

Sudan Archives – DEAD

Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane

The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)

The Glitch Mob – Wild Inside

Tom Grennan – Cool With That

Tshegue – MOTO

UFOs – UFO

VLURE ft. Psweatpants – Something Real

Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind

Wet Leg – pond song

Weval – MOVING ON

Woodcamp – Eatin’ Good

Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You

Young Miko – Wassup

Yuno – Gimme Ocean

Soundtrack’e damga vuran detaylardan biri de futbol sahalarında tanıdığımız Moise Kean’in müzik dünyasına adım atması oldu. “BOMBAY” isimli parçasıyla EA tarihine geçen Kean, hem futbolcu hem de sanatçı olarak oyunda yer almanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılki FC 25'te yer alan Summer Cem - Ver Kaç'tan sonra bu yıl da bir Türk soundtrack'te yer alıyor. INJI'nin “GOOD TIME GIRL” parçasını bu yıl FC 26'da bolca duyacağız gibi.