FC 27'nin Açık Dünya Modunun Yaratıcılarıyla Röportaj Yaptık!

Gamescom'da FC 27'nin The Grounds modu yetkilileri Karthik Venkateshan ve Jean-Francois Guastalla ile röportaj yaptık.

Bu yıl Webtekno olarak Gamescom’daydık ve yılın futbolseverler tarafından en çok beklenen oyunlarından FC 27’nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan The Grounds modu için kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istedik.

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Oyun dünyasının kalbinin attığı fuarda, modun arkasındaki iki yetkili isim Karthik Venkateshan ve Jean-Francois Guastalla ile bir araya geldik. The Grounds modunun getirdiği yenilikleri, geliştirme sürecini ve oyuncuları nasıl bir deneyimin beklediğini doğrudan birinci ağızdan dinledik.

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İşte Gamescom'da gerçekleştirdiğimiz özel röportaj!

Uzun bir aradan sonra bu yıl FC 27 ile birlikte seriye yepyeni bir mod katılıyor. Bu konuda ne kadar heyecanlısınız ve The Grounds modunun geliştirme süreci tam olarak kaç yıl sürdü?

"Aşırı heyecanlıyız! Bu modun nihayet duyurulmuş olması ve oyuncuların uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir şeye ilk defa dâhil olabilecek olması harika. Tam olarak kaç yıl sürdüğüne net bir sayı veremem çünkü işin içinde dünyada olup biten yeni şeylerin yanı sıra geçmişte yaptığımız çalışmalardan gelen birçok birikim var.

Bunu, 11'e 11 modu ilk tanıttığımız zamanlardan tutun, Clubs modu güncellemelerine, Rush modunun oyuna eklenmesine ve antrenman oyunlarına kadar düşünebilirsiniz. Tüm bu yıllar boyunca geliştirdiğimiz sistemler, açık dünya konseptiyle birleşerek tek ve harika bir deneyime dönüştü. Yani birkaç yıl diyebiliriz ama önceki tecrübelerimizi kapsadığı için yıl sayısının pek bir önemi yok.

Oyuncuların kurduğumuz bu yapıyı görecek olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyız. Kapalı beta süreci devam ediyor ve şimdiden harika geri dönüşler alıyoruz ancak asıl isteğimiz, geniş oyuncu kitlesinin bu deneyimi tam anlamıyla yaşaması."

Oyunu ilk kez açacak ve 'Burada ne yapacağım?' diyecek bir oyuncuya, 'The Grounds' modunu en basit haliyle nasıl özetlersiniz?

"İlk olarak; eğer FC'yi sosyal bir ortamda, başkalarıyla birlikte veya başkalarına karşı oynamak istiyorsanız, The Grounds tam sizlik bir yer. Kendi futbolcu kimliğinizi yansıtmak; görünüşünüzden giydiklerinize, orta saha mı yoksa defans mı olacağınıza kadar tamamen kendiniz olmak istiyorsanız doğru moddasınız.

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İster arkadaşlarınızla kulüp liglerinde veya eleme maçlarında ciddi anlamda rekabet edin, ister sadece dünyaya girip öylesine takılın. 1v1 modunda arkadaşınızla karşılaşabilir, 2v2 modunda arkadaşınızla başkalarına karşı oynayabilir ya da ayak tenisi veya balon futbolu gibi eğlenceli etkinliklere katılabilirsiniz. Sosyalleşme imkânı daha önce hiç bu kadar geniş olmamıştı."

The Grounds modunu geliştirmeye başladığınız günden bu yana yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Bugün bile moda dair en büyük kaygınız nedir?

"Büyük ve zaten var olan bir seri için yeni bir şey inşa ederken elbette birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Mevcut kemik kitleyi memnun ederken, bir yandan da onların istediği ama henüz sunmadığımız şeyleri genişletmeniz gerekiyor.

En büyük zorluk muhtemelen dünyanın kendisiydi. 100 oyuncu için doğru dünya boyutunu bulmak, bu 100 kişiye yetecek kadar aktivite tasarlamak... Yeterince yapacak şey yokmuş gibi hissettirmemeliydik ama dünyanın boyutu yüzünden kaybolmuş ve nereye gideceğini bilmeyen bir his de yaratmamalıydık. Bu yüzden ideal boyutu yakalayana kadar haritada sürekli ayarlamalar yaptık.

Bunun yanında teknik zorluklar da vardı. FC oynanışını açık dünya konseptine nasıl entegre ederiz? Aynı anda çevrim içi olan 100 oyuncu, performans, sunucular... Ekibin bugün deneyimlediğiniz bu yapıyı sunabilmek için üstesinden geldiği büyük başarılar diyebilirim."

The Grounds beraberinde pek çok mentör de getiriyor. Bu mentörler neye göre seçildi? Oyundaki etkileri neler? Gelecekte sayıları artacak mı?

"Mentörleri seçerken önce dünyayı inşa ettik ve oyunculara sunmak istediğimiz ilk bölgelere karar verdik. Bunlar İngiltere, Fransa ve Arjantin. Açık dünya hikâye anlatımının bir parçası olarak bu dünyada oyunculara rehberlik edecek sporcuları düşündüğümüzde, ilk olarak bu bölgelere baktık.

Daha sonra lisans ekibimizle çalıştık, oyuncularla bir araya geldik ve mülakatlar yaptık. Kendi hikâyelerini, futbola nasıl başladıklarını anlattılar. Herkes bu oyuncuları şu an bulundukları noktada, stadyumlarda ve spot ışıklarının altında tanıyor ancak yükselme sürecinde neler yaşadıklarını bilmiyoruz. Başarıya ulaşırken verdikleri mücadeleleri oyuncularla paylaşmalarının son derece ilham verici olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda futbolun özündeki insan hikâyesini ve farklı kültürlerde futbolun nasıl yaşandığını da oyuna yansıtıyor."

The Grounds’a dair en çok heyecanlandığınız ve oyun çıktığında en çok görmek istediğiniz şey ne?

"Oyuncu tercihlerinin ve davranışlarının zaman içinde nasıl değişeceğini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Çevrim içi topluluklara baktığınızda trendler görürsünüz. İnsanlar önce sokak futbolu oynamaya başlayabilir, ardından farklı deneyimlere yönelebilirler. Bu kalıpları anlamak ve herkese daha iyi bir deneyim sunabilmek için bu davranışları izlemek harika olacak."

Betada en çok 1v1, 2v2 ve 3v3 modlarının tercih edildiğine şahit olduk. Bir süre sonra durum oyuncumuzu geliştirmekten ibaret oluyor ve rekabetçi hissiyatı tazeliğini kaybediyor. Gelecekte bu mod içerisinde bir rank sistemi veya leaderboard görme ihtimalimiz var mı?

"Güzel soru! Oyun çıktığında elbette içerik güncellemeleri olacak. Kampanyalar ve canlı etkinliklerle dünya sürekli güncellenecek, yeni hedefler eklenecek. Çeşitliliği artırmak için oyuncuları 1v1 maçlara teşvik edecek özel ödüller ve hedefler sunacağız.

Diğer taraftan, "Bölümler" (Chapters) adını verdiğimiz özellik güncellemeleri üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık her 3 ayda bir yeni bir bölüm gelecek ve bu bölümlerle yeni özellikler ekleyeceğiz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki oyuncuların isteklerinin farkındayız. Rekabetçi oynamak isteyen, kazandıkça sahada kalıp galibiyet serisini topluluğa sergilemek veya sıralama tablosunda üst sıralara çıkmak isteyen oyuncular için çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir kısmını FC 27 sürecinde sunmayı hedefliyoruz."

Bu kadar çok oyuncunun aynı anda serbestçe dolaştığı, mini oyunlar oynadığı bir açık dünyada teknik performansı, sunucu kararlılığını ve özellikle gecikme (ping) sürelerini optimize etmek için nasıl bir altyapı çalışması yürüttünüz?

"Bu gerçekten çok zor bir problem. İki oyuncunun karşı karşıya geldiği durumlar bile zorken, şimdi aynı dünyada 100 oyuncu var.

Kapalı betadaki durumun oyunun çıkış hâli olmadığını belirtmekte fayda var. Betada kısıtlı bölgeler ve daha az sunucu vardı. Çıkış gününde kolektif gecikmeyi düşürmek için kritik noktalara yeni sunucular ekledik. Herkesin aynı bölgeden bağlandığı ideal senaryolar için kapsamlı testler yaptık. Metriklerimiz, açık dünya ve diğer ögelerin stadyum deneyimindeki oynanış kalitesini olumsuz etkilemediğini gösteriyor. Teknolojiyi bu hedefle kurduk. Yine de çıkış gününde göreceğiz. Oynanışın sorunsuz işlemesi bizim için birincil öncelik."

The Grounds açık dünyasında topu fırlatabileceğimiz ve hedefleri vurabileceğimiz küçük mini oyunlar var. Bunlar maç sırası beklerken oynanmak için yapılmış gibi ama aynı zamanda oldukça eğlenceli. Bunlar için görevler ve içerikler getirmeyi planlıyor musunuz?

"Bu özelliği kesinlikle genişletmeyi planlıyoruz. Kapalı betadan edindiğimiz tecrübelerle, oyuncuların çevreyle daha fazla etkileşime girmek istediğini gördük. Bir nesneye top vurduğunuzda dünyanın buna tepki vermesini beklemek çok doğal. Çevre etkileşimlerini nasıl artırabileceğimiz ve topunuzla oynarken çocukken sokakta arkadaşlarınızla oynuyormuş hissini nasıl yaşatabileceğimiz üzerine çalışıyoruz."

The Grounds Store ve bölgesel mağazalarda kozmetiklerin satılacağını biliyoruz ancak karakterimizi güçlendiren Amps veya gelişimimizi etkileyen Consumables gibi kritik ögeler mikro ödemelerle doğrudan satın alınabilecek mi? Modun "Pay-to-Win" olmaması için nasıl bir denge kurdunuz?

*"Net bir şekilde cevap vereyim: Doğrudan satın alınabilen Amp'ler ve tüketilebilir malzemeler olacak mı? Evet, olacak. Bunu kapalı betadaki mağazada da görmüş olmalısınız.

FC 26'da "Archetype" tüketilebilir ögelerini tanıtmıştık ve bu bizim için iyi bir öğrenme süreci oldu. Güç tabanlı satın alımları bu mantıkla konumlandırıyoruz. Sistem iki temel odak üzerine kurulu:

Yetişme: Oyuna bir süre ara veren oyuncuların topluluğun seviyesine yetişmesini sağlamak.

Gelişim Hızlandırma: Çarpanlar vasıtasıyla tecrübe puanı kazanımını hızlandırmak.

Amp'ler için de yaklaşımımız benzer. Oyuncuların üst seviye oyun tarzlarını önceden deneyimlemelerine olanak tanıyoruz ancak pay-to-win dengesi konusunda topluluğun bize her zaman söylediği bir şey var. Bu modun güzelliği, oyuncular üzerinde baskı kurmayan rahat ve keyifli yapısıdır. Bu ruhu bozmak istemiyoruz.

Amp'lerin büyük çoğunluğu sadece oyunu oynayarak ve zaman geçirerek bolca kazanılabilecek. Mağazada ise sadece çok özel, niş ögeler yer alacak. Yani kimse "Amp'im kalmadı, hemen satın almalıyım" duygusuna kapılmayacak. Gelinen noktayı incelemeye ve sistemi oyuncu geri bildirimlerine göre dengelemeye devam edeceğiz."

Okuduğunuz için teşekkürler. Yakında FC 27 kariyer modu yenilikleri için Andreas Wilsdorf ile gerçekleştirdiğimiz röportaj da sizlerle olacak.