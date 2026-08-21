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FC 27 Beşiktaş Oyuncu Reytingleri Açıklandı

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Yeni oyunun çıkmasına bir ay kadar bir süre kalmışken, FC 27 oyuncu reytingleri gelmeye devam ediyor. Şimdi de FC 27 Beşiktaş oyuncu reytinglerine göz atıyoruz.

FC 27 Beşiktaş Oyuncu Reytingleri Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde pek çok lig ve takım için FC 27 reyting açıklamalarını görmüştük. Bunların bir kısmı sızıntıdan ibaret olsa da resmî olarak da doğrulandılar.

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Bugün ise karşımızda FC 27 Beşiktaş oyuncu reytingleri var. Bu yıl Süper Lig genelinde oyuncu reytingleri açısından ciddi bir düşüş olsa da Beşiktaş oyuncu reytinglerinin bazılarında kayda değer artışlar var. Gelin tam listeye göz atalım.

İçerikten Görseller

FC 27 Beşiktaş Oyuncu Reytingleri Açıklandı
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FC 27 Beşiktaş oyuncu reytingleri

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Peki siz FC 27 Beşiktaş oyuncu reytingleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce reytingler adil dağıtılmış mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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