FC 27 Fenerbahçe Oyuncu Reytingleri Açıklandı

Yeni oyunun çıkmasına bir ay kadar bir süre kalmışken, FC 27 oyuncu reytingleri gelmeye devam ediyor. Şimdi de FC 27 Fenerbahçe oyuncu reytinglerine göz atıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde pek çok lig ve takım için FC 27 reyting açıklamalarını görmüştük. Bunların bir kısmı sızıntıdan ibaret olsa da resmî olarak da doğrulandılar.

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Bugün ise karşımızda FC 27 Fenerbahçe oyuncu reytingleri var. Bu yıl Süper Lig genelinde oyuncu reytingleri açısından ciddi bir düşüş var. Bu durum Fenerbahçe oyuncu reytinglerine de yansımış. Gelin tam listeye göz atalım.

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FC 27 Fenerbahçe oyuncu reytingleri

Peki siz FC 27 Fenerbahçe oyuncu reytingleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce reytingler adil dağıtılmış mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.