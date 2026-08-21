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FC 27 Galatasaray Oyuncu Reytingleri Açıklandı

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Yeni oyunun çıkmasına bir ay kadar bir süre kalmışken, FC 27 oyuncu reytingleri gelmeye devam ediyor. Şimdi de FC 27 Galatasaray oyuncu reytinglerine göz atıyoruz.

FC 27 Galatasaray Oyuncu Reytingleri Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde pek çok lig ve takım için FC 27 reyting açıklamalarını görmüştük. Bunların bir kısmı sızıntıdan ibaret olsa da resmî olarak da doğrulandılar.

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Bugün ise karşımızda FC 27 Galatasaray oyuncu reytingleri var. Takıma genel olarak baktığımızda pek çok oyuncu reytinginin düştüğünü görebiliyoruz. Gelin tam listeye göz atalım.

İçerikten Görseller

FC 27 Galatasaray Oyuncu Reytingleri Açıklandı
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FC 27 Galatasaray oyuncu reytingleri

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Peki siz FC 27 Galatasaray oyuncu reytingleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce reytingler adil dağıtılmış mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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