FC 27'nin Kariyer Modu Yöneticisiyle Röportaj Yaptık: Bu Yıl Ne Gibi Yenilikler Var? Gelecekte Neler Göreceğiz?

Gamescom'da FC 27'nin kariyer modu yöneticisi Andreas Wilsdorf ile röportaj yaptık.

Bu yıl, oyun dünyasının kalbinin attığı Köln'de yani Gamescom’da sizler için özel röportajlar gerçekleştirdik. Futbol severlerin her yıl merakla beklediği serinin yeni oyunu FC 27 hakkında merak edilen tüm soruları yerinde yanıtlamak için EA’in önemli isimlerine sorular yönelttik.

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Özellikle her sezon yüzlerce saatimizi gömdüğümüz, kendi futbol hikâyemizi sıfırdan yazdığımız Kariyer Modu'nda bu yıl bizleri nelerin beklediğini, modun yetkili ismi Andreas Wilsdorf’a sorduk. Yeni dinamikleri, geliştirilen sistemleri ve oyuna eklenen yenilikleri detaylarıyla konuştuk.

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İşte Gamescom’da gerçekleştirdiğimiz özel röportaj!

Kariyer modu senin ekipte yeni görevine geçmenle birlikte önemli revizyonlar geçirmeye başladı ve bunu daha önce de söylemiştin. Geçmişte uzun yıllar PES ve FC kariyer modlarını oynadığını da biliyorum. Gelinen noktada bir oyuncu olarak, FC 27 kariyer modunun son hâlinden memnun musun?

"Evet, kesinlikle. Kariyer Modu'nu şu an oynadığınızda -ki oyun çıktığında herkes daha iyi anlayacak- yaptığımız değişikliklerin ve trendlerin ne kadar heyecan verici ve eğlenceli olduğunu fark ediyorsunuz. Artık diğer kulüplerin takımınıza katmak istediğiniz oyuncularla olan görüşmelere dâhil olmasıyla birlikte o oyuncuları kadronuza katmak ve mevcut oyuncuları kadronuzda tutmak için gerçek bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bunun yanında, uzun süredir aklımızın bir köşesinde olan Dinamik OVR sisteminin oyuna katılması çok değerli.

Her sezonun ve her kayıt dosyasının ne kadar farklı hissettirdiğini görmek harika. Bazen yıldız olmasını beklemediğiniz yeni isimler parlıyor, bazen de var olan yıldızların formu düşüyor. Şu an oyunun geliştirici sürümünü oynayan bir Kariyer Modu oyuncusu olarak kendimi durduramıyorum. Hafta sonu bile oturup "Sadece iki saat oynayayım" diyorum, bir bakıyorum 4-5 saat geçmiş çünkü oynaması gerçekten çok keyifli."

İster uzun yıllardır kariyer modunu oynamayan bir oyuncu olsun, ister her yıl oynayan bir oyuncu olsun; FC 27’de kariyer modunu oynayacak biri için en önemli yenilik sence ne?

"Bence Dinamik OVR çünkü bu özellik üzerine konuştuğunuzda ilk başta neden bu kadar büyük bir değişiklik olduğu hemen anlaşılmayabiliyor ancak deneyimlediğinizde tamamen farklı bir deneyim olduğunu anlayabiliyorsunuz.

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Kapalı beta geri bildirimlerinde ve oyunculardan şimdiye kadar aldığımız yorumlarda da bunu gördük. Oyunu oynayan herkes her maçın farklı olduğunu, takımınızdan kimi oynatacağınızı sürekli düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Bu yüzden şimdiye kadar eklediğimiz en heyecan verici yeniliklerden birinin Dinamik OVR olduğunu düşünüyorum."

Uzun yıllar FM oynayan biri olarak FC kariyer modlarında yapılan rebuildleri yapma motivasyonunu kendimde bulamıyorum çünkü oyunun regen sisteminin revizyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Örneğin İngiltere alt liginde bir takım yönetiyorsunuz ve altyapı odaklı rebuild yapmak istiyorsunuz diyelim. Bu takımın oyunda tüm mevkilere akademiden oyuncu toplamak için dünyanın farklı ülkelerine scout göndermesi gerekiyor çünkü bir ülkeden sadece 4 mevki seçebiliyoruz. Bu ve benzer konularda, regen sistemi üzerinde yakın gelecekte veya sonraki oyunlarda değişiklik beklemeli miyiz? Bu yönde planlarınız var mı?

"Genel olarak uzun vadeli planlarımız var. Topluluktan gelen her isteği ve geri bildirimi not ediyoruz. Geçen yıl sözleşmelerle ilgili geri bildirimleri gördüğümüzde nasıl hızlıca tepki verip adapte olmaya çalıştıysak, burada da benzer bir yaklaşımımız var. Bilgisayarımda gelecekte yapmak istediğimiz tüm şeylerin yer aldığı uzun bir "istek listesi" Word dokümanı bulunuyor.

Bu tür yenilikler için kesin bir zaman veremiyoruz çünkü önceden araştırma yapmamız ve ne kadar zaman alacağını görmemiz gerekiyor aancak FC 27 ve sonrası için "Şunları yapmak istiyoruz, şunları oyuna eklemek istiyoruz" dediğimiz bir yol haritamız var. Bazı duyuruları zaten yaptık. Geri bildirimlere bazen anında yanıt verilmiyormuş gibi görünse de bunların uzun vadeli geliştirme planlarımızda yer aldığından emin olabilirsiniz."

TransferRoom ile anlaşarak bu yıl hem piyasa değerleri hem de transfer sisteminde ciddi bir revizyona gittiniz. Uzun süre betayı oynama şansı yakaladım ve Dinamik OVR ile birlikte bu özellik gerçekten her kariyeri benzersiz hâle getiriyor. Bildiğin gibi piyasa değerleri kimi zaman her hafta güncelleniyor, keza FC’de de her hafta reyting güncellemesi gerçekleşiyor ve her hafta güncel reytinglerle yeni kariyer yapabiliyoruz. Burada TransferRoom ile nasıl bir denge sağlandı? TransferRoom’un tahmini piyasa değerinin tutarlılığı tamamen TransferRoom kriterlerine mi bağlı yoksa kariyer modundaki Dinamik OVR ile olan bağlantılı parametreler de var mı?

"Değerleri doğrudan TransferRoom’dan hazır olarak almıyoruz. Onlarla birlikte oyunumuz için özel bir algoritma geliştirdik. TransferRoom kendi platformunda oyuncunun potansiyel değeri, OVR değeri, hangi kulüpte/ligde oynadığı ve kulübün maaş yapısı gibi belirli kriterleri kullanıyor. Biz de aynı mantığı kendi oyunumuza uyarladık.

Oyunumuzda bir oyuncunun uyruğuna, oynadığı lige, kulübün maaş yapısına ve oyuncunun potansiyeline bağlı olarak bir piyasa değeri oluşturuluyor. Harika olan kısım ise şu: Dinamik OVR sayesinde bir oyuncunun performansı arttıkça veya düştükçe, oyundaki piyasa değerinin de değiştiğini görüyorsunuz. Yani sabit bir değer yok. Genç bir oyuncuyu takıma monte ettiğinizde, yeteneği geliştikçe ve OVR değeri arttıkça piyasa değerinin fırladığını görebilirsiniz, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi.

Buna hep Omar Marmoush örneğini veriyorum. Frankfurt’a geldiğinde piyasa değeri çok yüksek değildi. Harika bir sezon geçirdi ve bir anda Manchester City onu 80 milyona almaya hazır hâle geldi. Yüksek Dinamik OVR’a sahip bir oyuncuda gördüğünüz o çılgın sıçramayı biz de oyunda yeniden yaratmak istedik. Bu yüzden TransferRoom ortaklığı, bu algoritmayı birlikte geliştirmek açısından bizim için çok önemliydi. Gerçek futbol kulüplerinin kullandığı bir araç olduğu için transfer değerlerini oyuna aktarmanın en otantik yolunun bu olduğunu biliyorduk."

FC/FIFA serisinin kariyer modlarında zaman zaman eski özelliklerin daha iyi hâliyle geri getirildiğine şahit olduk. Günümüzde ise yıllardır oyuncuların istemiş olduğu sponsor sistemi ve her sezona özel yeni forma oluşturma özelliği en çok istenen özellikler arasında. Gelecekte bu iki özellik geri gelebilir mi? Gelemiyorsa sebebi nedir?

Konsept çalışmadır, oyun içi görsel değildir.

"Forma konusundan daha önce de bahsetmiştim. Bu konu uzun vadeli planlarımız arasında yer alıyor. Oyuncuların "Her sezon farklı bir forma kullanabilir miyim?" talebinin kesinlikle farkındayız ancak burada forma üreticileriyle, lisans sahipleriyle ve kulüplerle yapılması gereken pek çok görüşme var.

Basit bir örnek vereyim. Bir forma üreticisinin belirli tasarım standartları vardır. Sponsorların ve kulüplerin görmek istediği özel renk şemaları bulunur. Bu özelliği oyuna eklediğimizde onların kurallarına ve standartlarına sadık kaldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden arka planda onlarla aktif olarak konuşuyor ve ortak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Zaman çizelgesi veremem ama üzerinde aktif olarak çalıştığımız bir konu."

Son birkaç yıldır menajer kariyeri tarafında ciddi revizyon görsek de oyuncu kariyeri tarafında yeni özellik ve kapsamlı revizyonlar ne yazık ki kısıtlı. Burada birbiriyle bağlantılı iki soru sormak istiyorum. Birincisi, bunun sebebi oyuncu kariyerini oynayan oyuncu yüzdesinin düşük olması mı? İkincisi, gelecekte oyuncu kariyeri özelinde daha kapsamlı revizyonlar görecek miyiz? Göreceksek bunlar neler olacak?

"Öncelikle oyuncu kariyerinin de en az menajer kariyeri kadar harika ve büyük bir oyuncu kitlesi var. Rakamlar gayet iyi ve bu modun gidişatından oldukça memnunuz.

Menajer kariyeri tarafında transfer sistemini baştan yazmak, OVR sisteminin işleyişini tamamen değiştirmek gibi çok büyük projelere odaklandığımız doğru. Yine de oyuncu kariyerini ihmal etmedik; rekabeti artırmak ve sezon ortası hedeflerini daha heyecanlı kılmak adına "rekabet/ezeli rakip" (rivalries) mekaniklerini getirdik.

Ancak oyuncuların "Oyuncu kariyerini baştan aşağı yenilemenizi istiyoruz" mesajının da farkındayız. Arka planda genellikle çok yıllı projeler üzerinde çalışıyoruz. Şu an ne olacağına dair detay veremesem de günün birinde bu mod için de çok büyük bir yenilemenin geleceğini söyleyebilirim. Ne zaman olacağını açıklayamıyoruz ama üzerinde çalışıyoruz. Transfer sisteminin iki yıllık bir proje olması gibi, bu tarz büyük revizyonlar arka planda zaman alıyor."

Yıllardır kariyer modu 15 sezon ile kısıtlı. Bu sene de bu durum böyle mi olacak? Bunun sebepleri ne ve gelecekte çözülebilir mi?

"15 sezon sınırı gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Bu sınırın arkasında teknik nedenler var. Eski OVR ve regen sistemimizde, 10-11 sezon oynadıktan sonra tüm kulüpler ve oyuncular benzer potansiyellere ulaşıyor, herkes geleceğin Messi’sinin kim olduğunu regen çıktığı an anlıyordu. Bu da uzun vadeli oynamayı bir noktadan sonra sıkıcı ve monoton hâle getiriyordu.

Bu yıl bu durumu regen sistemini değiştirerek çözdük. Artık Messi emekli olduğunda onun regeni Arjantinli bir sağ kanat olmak zorunda değil, aynı potansiyele sahip Alman bir kaleci olarak da gelebiliyor. İkinci kısım ise Dinamik OVR. Artık simüle edilen tüm alt ligler dâhil her sezon bambaşka bir dinamikte ilerliyor.

Şimdi oyunun çıkmasını ve 10-11 sezonluk uzun kariyerler yapan oyuncuların geri bildirimlerini bekliyoruz. İleriki sezonların nasıl hissettirdiğini gördükten sonra bu 15 sezon sınırını değiştirmek için hâlâ nelerin elden geçirilmesi gerektiğine karar vereceğiz."

Okuduğunuz için teşekkürler. Yakında Gamescom'dan başka bir röportajımız daha sizlerle olacak.