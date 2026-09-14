Yılın merakla beklenen oyunlarından FC 27 ne zaman erişime açılacak?

FC 27 için geri sayım başladı. Serinin yeni oyunu, 25 Eylül 2026 Cuma günü dünya genelinde piyasaya çıkacak ancak oyunun tüm sürümleri aynı anda erişime açılmayacak. Ultimate Edition ve daha önce yalnızca sınırlı süreyle satışa sunulan Ultimate Plus Edition, tam oyuna yedi güne kadar erken erişim hakkı veriyor.

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Üstelik PC ve konsollarda erişim saati aynı değil. EA'in resmî şartlarında PC için saat UTC üzerinden, PlayStation ve Xbox gibi diğer platformlar için ise kullanıcının yerel saati üzerinden belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye'deki oyuncular için PC ile PS5/Xbox Series X|S arasında saat farkı var. Peki FC 27 Türkiye'de tam olarak ne zaman oynanabilecek?

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FC 27 ne zaman çıkıyor?

FC 27'nin dünya çapındaki resmî çıkış tarihi 25 Eylül 2026.

EA, Ultimate Edition ve Ultimate Plus Edition sahiplerine ise yedi güne kadar erken erişim sunuyor. Bu oyuncular oyunun tamamına 18 Eylül 2026 itibarıyla erişebilecek. Standart sürümü satın alan oyuncular ise erken erişimden yararlanamayacak ve tam oyunu genel çıkış tarihinde oynayabilecek.

FC 27 sürüm ve erişim takvimi

Sürüm/Yöntem PC PS5 Xbox Series X/S Ultimate Plus 18 Eylül 2026, 02.00 TSİ 18 Eylül 2026, 00.00 TSİ 18 Eylül 2026, 00.00 TSİ Ultimate Edition 18 Eylül 2026, 02.00 TSİ 18 Eylül 2026, 00.00 TSİ 18 Eylül 2026, 00.00 TSİ EA Play 10 saatlik deneme 18 Eylül'den itibaren 18 Eylül'den itibaren 18 Eylül'den itibaren Standard Edition 25 Eylül 2026, 02.00 TSİ 25 Eylül 2026, 00.00 TSİ 25 Eylül 2026, 00.00 TSİ FC 27 Lite 25 Eylül 2026, 19.00 TSİ 25 Eylül 2026, 19.00 TSİ 25 Eylül 2026, 19.00 TSİ

FC 27 Ultimate Edition ne zaman açılacak?

FC 27'nin erken erişim hakkı veren ana sürümü Ultimate Edition.

EA'in resmî şartlarına göre Ultimate Edition sahipleri oyunu 7 günlük erken erişim kapsamında oynayabilecek. PC'de erken erişim 18 Eylül 2026, 02.00 TSİ'de, diğer platformlarda ise 18 Eylül 2026 saat 00.00'da başlayacak.