FC 27'de Kariyer Yapacaklar İçin Oyunda Stadyumu Bulunan Tüm Takımlar

FC 27'nin çıkışına artık oldukça az bir zaman kaldı ve her yıl kariyer modunda yüzlerce saat geçirenler için yeni durağı belirleme vakti geldi de geçiyor bile.
Biz de kariyer moduna başlamadan önce takım arayanlar için oyunda resmî lisanslı bir şekilde stadyumu bulunan takımları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
FC 27'de stadyumu bulunan takımlar:
İngiltere
- Arsenal - Emirates Stadium
- Aston Villa - Villa Park
- Bournemouth - Vitality Stadium
- Brentford - Gtech Community Stadium
- Brighton & Hove Albion - The Amex Stadium
- Burnley - Turf Moor
- Chelsea - Stamford Bridge
- Crystal Palace - Selhurst Park
- Everton - Hill Dickinson Stadium
- Fulham - Craven Cottage
- Leeds United - Elland Road
- Liverpool - Anfield
- Manchester City - Etihad Stadium
- Manchester United - Old Trafford
- Newcastle United - St James’ Park
- Nottingham Forest - City Ground
- Sunderland - Stadium of Light
- Tottenham Hotspur - White Hart Lane
- West Ham United - London Stadium
- Wolverhampton Wanderers - Molineux
- Blackburn Rovers - Ewood Park
- Bristol City - Ashton Gate Stadium
- Cardiff City - Cardiff City Stadium
- Coventry City - SBC Arena
- Huddersfield Town - Kirklees Stadium
- Hull City - MKM Stadium
- Ipswich Town - Portman Road
- Leicester City - King Power
- Middlesbrough - Riverside
- Norwich City - Carrow Road
- Portsmouth - Fratton Park
- Queens Park Rangers - Kiyan Prince Foundation
- Sheffield United - Bramall Lane
- Southampton - St. Mary’s Stadium
- Stoke City - bet365
- Swansea City - Liberty Stadium
- Watford - Vicarage Road
- West Bromwich Albion - The Hawthorns
- Manchester City Kadın Takımı - Joie Stadium
- London City Lionesses - StrongHER Stadium
İspanya
- Real Madrid - Estadio Santiago Bernabéu
- Atlético Madrid - Metropolitano
- Athletic Bilbao - San Mamés Barria
- Real Betis - Estadio Benito Villamarín
- Sevilla - Ramón Sánchez Pizjuán
- Valencia - Estadio Mestalla
- Real Sociedad - Reale Arena
- Villarreal - Estadio de La Cerámica
- Celta Vigo - Estadio Abanca-Balaídos
- Mallorca - Visit Mallorca Estadi
- Osasuna - Estadio El Sadar
- Getafe - Estadio Coliseum Alfonso Pérez
- Rayo Vallecano - Estádio de Vallecas
- Girona - Estadi Montilivi
- Deportivo Alavés - Estadio de Mendizorrotza
- Levante - Estadi Ciutat de València
- Elche - Estadio Martínez Valero
- Las Palmas - Estadio de Gran Canaria
- Real Valladolid - Estadio José Zorrilla
- Cádiz - Estadio Nuevo Mirandilla
- Almería - Power Horse Stadyumu
- Granada - Estadio Nuevo Los Cármenes
- Leganés - Municipal de Butarque
- Eibar - Municipal de Ipurúa
- SD Huesca - El Alcoraz
- Real Oviedo - Estadio Carlos Tartiere
- Real Madrid Castilla - Estadio Alfredo Di Stéfano
- Real Madrid Kadın Takımı - Estadio Alfredo Di Stéfano
Almanya
- Bayern Münih - Allianz Arena
- Borussia Dortmund - Signal Iduna Park
- Bayer Leverkusen - BayArena
- RB Leipzig - Red Bull Arena
- Eintracht Frankfurt - Deutsche Bank Park
- Borussia Mönchengladbach - Borussia Park
- VfB Stuttgart - MHPArena
- Werder Bremen - Wohninvest Weserstadion
- SC Freiburg - Europa-Park
- Mainz 05 - MEWA Arena
- FC Augsburg - WWK Arena
- Hoffenheim - PreZero Arena
- VfL Bochum - Vonovia Ruhrstadion
- Union Berlin - Stadion An der Alten Försterei
- Wolfsburg - Volkswagen Arena
- FC St. Pauli - Millerntor
- Schalke 04 - Veltins Arena
- Hamburg - Volksparkstadion
- Fortuna Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena
- FC Köln - RheinEnergieStadion
- FC Nürnberg - Max-Morlock
- Hannover 96 - HDI-Arena
- Arminia Bielefeld - Schüco Arena
- Greuther Fürth - Sportpark Ronhof
- Holstein Kiel - Holstein Stadyumu
- SC Paderborn 07 - Home Deluxe Arena
- SV Darmstadt 98 - Merck-Stadion am Böllenfalltor
ABD
- Atlanta United - Mercedes-Benz Stadium
- LA Galaxy - Dignity Health Sports Park
- Los Angeles FC - BMO Stadyumu
- New York Red Bulls - Red Bull Arena
- Seattle Sounders - Lumen Field
- Inter Miami - Chase Stadium
- Portland Timbers - Providence Park
- Vancouver Whitecaps - BC Place
Arjantin
- River Plate - Más Monumental
- Boca Juniors - La Bombonera
- Racing Club - Estadio Presidente Perón
- Independiente - Estadio Libertadores de América
Fransa
- Paris Saint-Germain - Parc des Princes
- Marsilya - Orange Vélodrome
- Lille - Stade Pierre Mauroy
- RC Lens - Stade Bollaert-Delelis
- Nantes - Stade de la Beaujoire
- AS Monaco - Stade Louis II
İtalya
- Juventus - Allianz Stadyumu
- Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- Udinese - Stadio Friuli
Hollanda
- Ajax - Johan Cruijff Arena
- PSV Eindhoven - Philips
- Feyenoord - Stadion Feijenoord
Portekiz
- Benfica - Estádio da Luz
- Sporting CP - Estádio José Alvalade
- Porto - Estádio do Dragão
Türkiye
- Galatasaray - RAMS Park
- Fenerbahçe - Chobani Stadyumu
- Beşiktaş - Tüpraş Stadyumu
Suudi Arabistan
- Al-Ahli - King Abdullah Sports City
- Al-Ittihad - King Abdullah Sports City
İsviçre
- Basel - St. Jakob-Park
- BSC Young Boys - Stadion Wankdorf
İskoçya
- Celtic - Celtic Park
- Rangers - Ibrox
Polonya
- Legia Varşova - Stadion Miejski
Avusturya
- Red Bull Salzburg - Red Bull Arena
Peki siz FC 27'de ilk kariyerinizi hangi takımla yapacaksınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.