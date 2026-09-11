EA, FC 27'de Yer Alacak Şarkıları Açıkladı: İşte Tam Liste!

36 ülkeden 120 şarkıya ev sahipliği yapan EA SPORTS FC 27 Soundtrack’i Spotify’da yayınlandı.

EA SPORTS, 2026/27 futbol sezonunun gelişini kutlayan EA SPORTS FC 27'nin resmî Soundtrack'ini müzik ve oyun severlerin beğenisine sundu.

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Yirmi yılı aşkın süredir futbol ile müziği aynı paydada buluşturan seri, 36 ülkeden 120 şarkılık dev listesiyle yeni sezon heyecanını zirveye taşıyor. 18 Eylül'deki Erken Erişim ve 25 Eylül'deki genel çıkış öncesinde Spotify üzerinden yayınlanan listede global devler, yükselen yetenekler ve henüz piyasaya sürülmemiş özel şarkılar bir arada yer alıyor.

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FC 27'de hangi şarkılar var?

FC 27, Interpol, The Strokes, Royal Blood, Chase & Status ve Little Simz gibi dünya çapında kendini kanıtlamış isimlerin yanı sıra Sycco, Bruvvy ve Rose Gray gibi dikkat çeken yeni yetenekleri buluşturuyor. Seçkide Cage The Elephant ve Mura Masa'nın henüz yayımlanmamış eserleri ile Sayf’in “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)” şarkısı da dikkat çekiyor.

Projeye dâhil olan isimlerden KYAN, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2007’den beri EA SPORTS’un futbol oyunlarını oynuyorum. Bir gün kendi şarkımı oyunda duyma hayalim hep vardı. Enzo from the Block ve Mu540 ile hazırladığımız ‘Garage’ şarkısıyla bunun gerçekleşmesi inanılmaz."

Benzer bir heyecanı paylaşan Cage the Elephant grubu ise yepyeni şarkıları ‘Dying In Reverse’ün ilk kez FC 27’de yer alacak olmasından büyük gurur duyduklarını aktardı.

Siz de hemen şimdi Spotify üzerinden EA SPORTS FC 27'de yer alacak şarkıların tamamını dinleyebilirsiniz.