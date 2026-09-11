Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

EA, FC 27'de Yer Alacak Şarkıları Açıkladı: İşte Tam Liste!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

36 ülkeden 120 şarkıya ev sahipliği yapan EA SPORTS FC 27 Soundtrack’i Spotify’da yayınlandı.

EA, FC 27'de Yer Alacak Şarkıları Açıkladı: İşte Tam Liste!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA SPORTS, 2026/27 futbol sezonunun gelişini kutlayan EA SPORTS FC 27'nin resmî Soundtrack'ini müzik ve oyun severlerin beğenisine sundu.

Yirmi yılı aşkın süredir futbol ile müziği aynı paydada buluşturan seri, 36 ülkeden 120 şarkılık dev listesiyle yeni sezon heyecanını zirveye taşıyor. 18 Eylül'deki Erken Erişim ve 25 Eylül'deki genel çıkış öncesinde Spotify üzerinden yayınlanan listede global devler, yükselen yetenekler ve henüz piyasaya sürülmemiş özel şarkılar bir arada yer alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

EA, FC 27'de Yer Alacak Şarkıları Açıkladı: İşte Tam Liste!
2

FC 27'de hangi şarkılar var?

2

FC 27, Interpol, The Strokes, Royal Blood, Chase & Status ve Little Simz gibi dünya çapında kendini kanıtlamış isimlerin yanı sıra Sycco, Bruvvy ve Rose Gray gibi dikkat çeken yeni yetenekleri buluşturuyor. Seçkide Cage The Elephant ve Mura Masa'nın henüz yayımlanmamış eserleri ile Sayf’in “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)” şarkısı da dikkat çekiyor.

Projeye dâhil olan isimlerden KYAN, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2007’den beri EA SPORTS’un futbol oyunlarını oynuyorum. Bir gün kendi şarkımı oyunda duyma hayalim hep vardı. Enzo from the Block ve Mu540 ile hazırladığımız ‘Garage’ şarkısıyla bunun gerçekleşmesi inanılmaz."

Benzer bir heyecanı paylaşan Cage the Elephant grubu ise yepyeni şarkıları ‘Dying In Reverse’ün ilk kez FC 27’de yer alacak olmasından büyük gurur duyduklarını aktardı.

Siz de hemen şimdi Spotify üzerinden EA SPORTS FC 27'de yer alacak şarkıların tamamını dinleyebilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com