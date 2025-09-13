Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

EA Sports, FC 26 için hazırladığı “Rating Challenge” serisine Fenerbahçe’yi de ekledi. Oyuncuların reyting tahmin videosu bugün yayımlandı.

EA’in futbolseverler için geleneksel hâle getirdiği “Rating Challenge” konsepti bu kez Fenerbahçe oyuncularıyla yapıldı. Oyuncuların yer aldığı video kulübün resmi hesaplarında paylaşıldı.

FC 26’nın çıkışına sayılı günler kala partner kulüplerden yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş’tan sonra sıra Fenerbahçe’deydi ve oyuncuların reyting tahmin videosu bugün yayımlandı.

Futbolcular kendi FC 26 reytinglerini tahmin etti

EA’in globalde uzun süredir devam ettirdiği bu seride futbolcular, oyundaki reytinglerini tahmin ediyor ve tepkileri kaydediliyor. Bu yıl Türkiye’de partner kulüp olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu seriye dahil edilerek ayrı ayrı “Rating Challenge” videoları hazırlandı.

FC 26, Ultimate Edition için 19 Eylül’de, standart sürüm için ise 26 Eylül’de çıkış yapacak. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte “Rating Challenge” videoları da daha fazla ilgi görecek gibi görünüyor.