Sevilen futbol oyunu serisinin bu yılki oyunu FC 26'da yer alacak Türkçe spikerlerin kim olduğu oyunun beta dosyalarından sızdırıldı.

EA'in özellikle futbolseverler tarafından merakla beklenen yeni oyunu FC 26'da Türkçe spiker bulunacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Bugün ise bu spikerlerin kim olacağı ortaya çıktı.

Özellikle son yayımlanan fragmanlarda Türkçe seslendirme bulunmasıyla birlikte oyuncular "Acaba Türkçe spiker de bu mu?" sorularını yöneltiyordu. Bugün oyunun beta dosyalarında Türkçe spikerlerin kim olduğunu nihayet öğrendik.

FC 26 Türkçe spikerleri Özkan Öztürk ve Ertem Şener olacak

Geçtiğimiz günlerde başlayan FC 26 Beta sürecine sadece belli başlı içerik üreticileri katılabiliyor. Bunlardan birinin dosyalardan sızdırdığı görüntüye göre FC 26'da Türkçe spiker Özkan Öztürk ve Ertem Şener olacak.

Oyuncuların birçoğunun, seslendirmenin yapay zekâya yaptırıldığı yönünde endişeleri bulunuyordu. Bu gelişmeyle birlikte FC 26'da bizleri kaliteli bir Türkçe spiker beklediği konusunda artık hemfikir olabiliriz.