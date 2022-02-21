Ferrari’nin İlk SUV’u Tanıtım Öncesinde Sızdırıldı

İtalyan üretici Ferrari’nin bir SUV geliştirdiği iki yıldır konuşuluyordu. Ferrari’nin henüz resmi bir şekilde yayınlanmayan ilk SUV’u Purosangue’nin fotoğrafları, sosyal medyada sızdırıldı.

İtalyan spor araba devi Ferrari, her ne kadar klas ve hızlı spor arabalarıyla bilinse de uzun süredir bir SUV geliştirdiği ve piyasaya süreceği konuşuluyordu. Biz de sizlere daha önce Ferrari Purosangue’nin olası özelliklerinden bahsetmiştik.

Geliştirme sürecinin son safhalarına yaklaşılan ve tanıtım tarihi yaklaşan İtalyan spor araba üreticisinin ilk SUV’u Ferrari Purosangue’nin görüntüleri sızdırıldı. İki yıldır gündemde olan aracın fotoğrafları, gelecek otomobilin tasarımıyla oldukça konuşulacağını gösteriyor.

İşte İtalyan üreticinin ilk SUV aracı Ferrari Purosangue’nin sızdırılan fotoğrafları:

Ferrari’nin ilk SUV aracı Purosangue’nin sızdırılan görüntüleri işte böyle görünüyor. Söylenilene göre aracın tanıtımından önce sızdırılan bu görüntüler fabrikada gizlice çekilmişler. Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla Ferrari Purosangue, 296 GTB modelinin SUV’a dönüştürülmüş haline benzetiliyor. Ancak tasarımın şimdiden otomobil severleri ikiye böldüğünü söylemek mümkün.

Bu görüntülere bakarak, tasarım çizgisinin markanın görmeye alışık olduğumuz dokunuşlarını yansıtacağını söylemek yanlış olmaz. Ancak tam da bu noktada hem yenilikçi bir tasarım olmayışı hem de estetik olarak beklenen tatmini sunmadığı yönünde eleştiriler de mevcut. Siz Ferrari’nin ilk SUV’u Ferrari Purosangue hakkında ne düşünüyorsunuz? 2023 yılında yola çıkacak bu aracın tasarımı hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.