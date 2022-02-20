Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller; Ferrari Roma ve Bentley GT Speed ve Aston Martin DBS oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın altıncı drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ikinci ayında bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, Lamborghini Huracan STO ve Aventador SVJ modellerini drag yarışında teste tuttu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni drag yarışında ise iki güçlü araç kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları Ferrari Roma ve Bentley GT Speed ve Aston Martin DBS oldu. Her üç modelin de yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

Bentley GT Speed yarışçımız ile başlayalım. 659 beygir ve 900Nm tork gücü üretebilen 6 litrelik V12 motor ile karşımıza çıkıyor. Bu araç otomatik vitestir. Lamborghini Huracan STO yarışçımızın ağırlığına bakacak olduğumuzda; 2273 kg ile tartıya çıkıyor ve aynı zamanda pistteki en ağır araçtır. Yarışmacımızın fiyatı ise 210 bin sterlin olarak belirtiliyor.

İkinci yarışmacımız ise Aston Martin DBS. Araçta 5.2 litrelik doğal V12 motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 715 beygir ve 900Nm ile en fazla gücü azaltıyor. Aston Martin DBS, 1845 kg ağırlığıyla tartıya çıkıyor. Yarışmacımızın fiyatı ise 340 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Üçüncü ve son yarışmacımız ise Ferrari Roma. Araçta 3.9 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 620 beygir ve 760Nm ile en fazla gücü azaltıyor. Ferrari Roma, 1540 kg ağırlığıyla tartıya çıkıyor ve pistteki en hafif araçtır. Yarışmacımızın fiyatı ise 170 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Şimdi de sıra bu üç güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (4:23 ve 4:51 ve 5:16) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (6:10 ve 7:20) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (10:35) da fren testi yer alıyor.

Ferrari Roma ve Bentley GT Speed ve Aston Martin DBS Drag Yarışı