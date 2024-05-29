FIAT 500'den Geri Adım: İçten Yanmalı Motor Geri Dönüyor

Fiat, en popüler serilerinden olan 500 serisini sadece elektrikli yapmayacak.

Fiat'ın elektrikli 500e modelini yalnız bırakmayacağı, bu modelin yanında bir de içten yanmalı versiyonu piyasaya süreceği uzun zamandır kulislerde konuşulan bir konuydu. Söylentiler doğru çıktı ve Fiat, "elektrikli bir şehir otomobili" olarak tanıttığı 500e'ye içten yanmalı motor da geleceğini açıkladı.

Teknik olarak 500 ailesinde içten yanmalı motorlardan vazgeçmemiş olan Fiat, serinin önceki modellerinde hibrit güç ünitesi seçeneği de sunuyordu. Öte yandan Fiat 500e'nin ilk planda sadece elektrikli güç ünitesine sahip versiyonunun bulunması bekleniyordu. Yeni hibrit modelin özellikleri belli değil ancak hafif bir hibrit tasarım görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Abarth da içten yanmalı motora kavuşabilir

Fiat logolu otomobillere içten yanmalı motor seçeneğinin gelecek olması gözleri elbette ki daha performanslı olmasıyla bilinen Abarth'lara da çevirmiş durumda. Abarth da bir önceki modellere kadar içten yanmalı motorların kullanıldığı hibrit araçlarla karşımıza çıkmıştı.

Elektrikli otomobil pazarında görülen yavaşlama, şarj için altyapıların henüz tatmin edici seviyede olmaması gibi nedenlerden dolayı otomotiv üreticileri birer ikişer planlarını değiştiriyor. Elektrikli otomobillerin tutmayacağını ve yerini içten yanmalı motorlu araçlara bırakacağını düşünenlerin sayısı da oldukça fazla .Bakalım Fiat'ın en çok sattığı modellerden olan 500'ün elektrikli modelleri ile içten yanmalı modelleri ne kadar talep görecek. Böylece görece eşit şartlardaki iki aracın satış performanslarını genel pazar durumu ile karşılaştırarak elektrikli otomobillerin geleceğine yönelik tahminlerde bulunmak daha kolay olacak.