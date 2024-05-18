Volkswagen ile Renault arasında bir süredir devam eden ortaklık görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı bildirildi. İki firma, uygun fiyatlı bir elektrikli otomobili ortak üretmeyi planlıyordu.

Alman otomobil devi Volkswagen, bir süredir Fransız otomobil devi Renault ile görüşme hâlindeydi. Bu görüşmelerin temel amacı, uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretmekti. Ancak konuya aşina kaynaklardan gelen son bilgiler, bu anlaşmanın rafa kalktığını gözler önüne seriyor. Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobil işini tek başına yürütmeye çalışacak.

Renault, bir süredir Twingo'nun elektrikli ve yepyeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. İşte Volkswagen ile yapılan görüşmeler de bu otomobil ile ilgiliydi. İki şirket aracı ortak tasarlayacak, Volkswagen de kendi modelini piyasaya sürecekti. Böylelikle maliyetler düşecek, Çinli firmalarla daha iyi rekabet edilebilecekti.

Anlaşmazlığın Volkswagen'den kaynaklandığı bildirildi

Volkswagen ile Renault arasında yaşanan görüşmelerden neden sonuç çıkmadığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak kaynaklar, sorunun Volkswagen'den kaynaklandığını söylüyorlar. Bir Volkswagen sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise uygun fiyatli elektrikli otomobil projesinin hâlâ masada olduğu bildirildi.

Bu arada; Volkswagen'in uygun fiyatli elektrikli otomobil projesini tamamen iptal etme htimali de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı gerçekleştiren firma, fişli hibrit üretimine yoğunlaşılacağını açıkladı. Son olarak; Volkswagen'in konuyla ilgili kararını birkaç hafta içerisinde vereceği iddiasının bulunduğunu söyleyelim. Bakalım şirket, yakın gelecekte nasıl açıklamalar yapacak...